نشر خبر زائف حول كورونا يوقف شابا بمراكش

إبراهيم مغراوي

أحالت الشرطة القضائية بمدينة مراكش، الأربعاء، على النيابة العامة المختصة، ثلاثينيا يشتبه في تورطه في نشر أخبار زائفة، حول وفاة مزعومة لطفل مصاب بوباء "كورونا" المستجد.

وأفادت مصادر الجريدة "أن التحريات والأبحاث التي قامت بها مصالح الأمن، كشفت هوية المعني بالأمر، البالغ من العمر 33 سنة، مع توقيفه".

وكانت صفحة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نشرت صورة مشفوعة بخبر زائف يعلن وفاة طفل بمستشفى بمراكش، بسبب إصابته بوباء "كوفيد-19".

وأضافت المصادر نفسها أنه "بأمر من النيابة العامة، وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل البحث القضائي التمهيدي".