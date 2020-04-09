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الرئيسية | حوادث | جثة متحللة تستنفر درك أولاد عياد بالفقيه بن صالح

جثة متحللة تستنفر درك أولاد عياد بالفقيه بن صالح

جثة متحللة تستنفر درك أولاد عياد بالفقيه بن صالح
حميد رزقي
الخميس 09 أبريل 2020 - 13:40

تواصل عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد عياد تحقيقاتها الأولية، بأمر من النيابة العامة، للوقوف على ظروف وملابسات العثور على جثة شاب، ظهر ما تبقى منها ببئر بدوار أولاد أحمد بجماعة أولاد ناصر بإقليم الفقيه بن صالح.

العثور على الضحية جاء بعدما طفت جثته فوق سطح الماء؛ وهو ما استدعى ربط الاتصال بالسلطة المحلية ورجال الدرك، الذين حلوا رفقة عناصر الوقاية المدنية لسبت أولاد النمة بعين المكان، ليتم العثور على الجثة بالبئر، وهي على درجة جد متقدمة من التحلل.

وقد جرى نقل الجثة الى مستشفى القرب لسوق السبت، التي يرُجّح أن تكون لشاب من مواليد 1995 كان يعاني من أمراض عقلية، اختفى عن الأنظار، حسب إفادة أسرته التي تبعد عن البئر بحوالي 100 متر، منذ 11 شهرا تقريبا.

يذكر أن فرقة متخصصة تابعة للدرك الملكي لبني ملال باشرت، اليوم الخميس، أبحاثها بالبئر ذاته من أجل جمع ما تبقى من أطراف الجثة، قصد إخضاعها للتحليل والتشريح والوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة.

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