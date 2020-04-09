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الرئيسية | حوادث | بائع متجول ينتحر شنقا في منزله بسيدي سليمان

بائع متجول ينتحر شنقا في منزله بسيدي سليمان

بائع متجول ينتحر شنقا في منزله بسيدي سليمان
هسبريس من سيدي سليمان
الخميس 09 أبريل 2020 - 15:05

أنهى رجل أربعيني، وهو أب لطفلين، حياته شنقا، بمقر سكنى أسرته الكائن بحي الغماريين وسط مدينة سيدي سليمان.

مصادر هسبريس من عين المكان أفادت بأن "الهالك الملقب بولد مكة، الذي كان يشتغل قيد حياته بائعا متجولا للملابس المستعملة، قد عثر عليه معلقا بحبل في بيته، مستغلا خلوه من ابنيه وزوجته التي أرسلها إلى بيت عائلتها لقضاء غرض شخصي حتى يتمكن من تنفيذ ما عزم عليه".

وأضافت المصادر ذاتها أن "الهالك كان يعاني، منذ مدة، من اضطرابات نفسية واكتئاب حاد جعله كثير التردد على الأطباء، ما قد يكون سببا في وضعه نهاية لحياته بهذه الطريقة البشعة"، مشيرة إلى أن "الضحية كان كثير الحديث حول الانتحار خلال الأيام القليلة الماضية".

وانتقلت إلى مكان الحادثة السلطات المحلية والمصالح الأمنية المختصة بمعية عناصر الوقاية المدنية، بمجرد إخطارها، حيث جرى فتح تحقيق حول ظروف وملابسات الواقعة، قبل أن يتقرر توجيه جثة الهالك صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بسيدي سليمان، قصد إخضاعها للمعاينة الطبية أو التشريح لفائدة البحث القضائي المفتوح تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - محمد الناجي الخميس 09 أبريل 2020 - 15:20
سبحان الذي هو أرحم بالعباد من أنفسهم. !!
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3
2 - سيمو الخميس 09 أبريل 2020 - 15:21
في المغريب اي واحد كينتاحر كيلصقوا ليه اضطرابات نفسية .. مالهم ما يقولوا بلي انتاحر بسبب الأزمة المادية ؟ و لا الحكرة ؟ و لا المعاناة اليومية دلقمة العيش ؟ .. كلشي كيبرروه بإضطرابات نفسية .. بحالا كاع دوك لي انتاحروا في التاريخ كانوا حمقين و لا مراض نفسيا .. كل التعازي ديالي لعائلة الفقيد و الله يرحموا
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19
3 - من الرباط الخميس 09 أبريل 2020 - 15:22
لم يكن الفقر يوما سببا للإنتحار ... إبحثوا عن جزاء المنتحر يوم الحساب
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-4
4 - مصادر الخميس 09 أبريل 2020 - 15:24
بدأت نتائج الحجر القسري تظهر للعيان ووخصوصا لذوي الأطفال و المسؤولية الأسرية قطعتم أرزاق الفقراء ولم توفروا لهم بديلا. الله ينتقم منكم يا أصحاب ألقرار
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5
5 - منير الخميس 09 أبريل 2020 - 15:25
ليس الأول ولا الأخير، قلناها في البداية، الحجر الصحي وحالة الطوارى قرار جيد وضروري ولكن هناك طبقة مهمة ستضرر ولن تلقى ما ستأكله والنتيجة بدأت تظهر، نعاتب أوروبا بأنها اختارت الاقتصاد على صحة المواطن ولكن ليس صحيحا لان اوروبا تريد القضاء على الوباء وفي نفس الوقت تقي شعوبها من الفقر والجوع وهذا ما نسيه المسؤولون في بلادنا.
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9
6 - مواطنة 1 الخميس 09 أبريل 2020 - 15:26
بغيت نعرف حاجة وحدة : علاش الانسان كيعرف راسه غير مؤهل للزواج وكيتزوج ويولد زوج او اكثر ؟ هاد الشخص اكيد ظروفه المادية هي السبب في تعاسته . إلا كنت عارف راسي مغاديش نقدر على المسؤولية ، بلا ما نتحملها ، أسر كثيرة معوزة وعندهم كفة ديال الاولاد ؟ علاش ؟ الزواج والاولاد مشروع خصه يتدرس من جميع النواحي ، اللي غادي يقوليا راه كل واحد يجي برزقه غادي نقوليه يفهمني واش تولد الولاد وتبقى تسنى رزقهم يطيح من السماء ؟
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-6
7 - جريء الخميس 09 أبريل 2020 - 15:28
انا اطالب كل من لم يجد ما يطعم به ابناءه او يشتري لهم الادوية، ان يضع فوق باب منزله راية بيضاء، و المحسنين رهن الاشارة.
كلنا يد واحدة لمواجهة هاته الججاءحة.
المرجو عدم التلاعب، لكي لا يفقد المحسنين الثقة.
اكيد ان الشعب المغربي متضامن و لن ينضر احد باذن الله.
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0
8 - abdo الخميس 09 أبريل 2020 - 15:28
اللهم اغفر له و ارحمه يجب على الدولة أن تعيد النظر في بعض الفئات من المجتمع والا فا القادم اسوء
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