24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:33
|07:02
|13:34
|17:06
|19:58
|21:15
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الأطباء يطالبون "الصحة" بتعويض ضحايا كورونا عن حوادث الشغل
- مديرية الأمن الوطني تواصل محاربة شائعات كورونا
- سفارة إسبانيا تنفي مصادرة مدريد لأدوية "كورونا" موجهة إلى المغرب
- المَغَاربة والشاي
- تداعيات "كورونا" الاجتماعية على الصحة النفسية
يا "أرباب التعليم الخاص": الآباء زبناء لا يتسولون مساعدة ! (5.00)
كفاءات تطور نموذجين لأجهزة التنفس الاصطناعي "مغربية الصنع" (5.00)
- مغاربة ينهون تصنيع 30 جهازا للتنفس الصناعي في وقت قياسي - (180)
- كفاءات تطور نموذجين لأجهزة التنفس الاصطناعي "مغربية الصنع" - (146)
- المغرب يحصي 91 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة - (132)
- الرباط ترفض السماح للمغاربة مزدوجي الجنسية بالمغادرة إلى أوروبا - (120)
- عبيابة .. تهديدات وصدامات وزلات لسان تنتهي بمغادرة الحكومة - (101)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
توقيف متورطين في تجارة المخدرات في أكادير
أوقفت عناصر أمنية تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، مساء أمس الأربعاء، شخصا للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أورد أن عملية توقيف الشخص، البالغ من العمر 35 سنة، تمت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه، يقول البلاغ، على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمنطقة تيكيوين بضواحي أكادير، مباشرة بعد وصوله على متن سيارة لنقل البضائع كانت قادمة من إحدى مدن شمال المملكة.
عملية التفتيش المنجزة أسفرت عن حجز 200 كيلوغرام من مخدر الشيرا و20 كيلوغراما من مخدر الكيف، علاوة على 150 غراما من مخدر الكوكايين كانت مخبأة بعناية وسط صناديق للخضر.
وأضاف المصدر أن إجراءات البحث والتحري المنجزة في هذه القضية أسفرت عن توقيف شخصين آخرين على متن سيارة للكراء كانا بصدد انتظار تسلم جزء من شحنة المخدرات المحجوزة.
وقد جرى الاحتفاظ بجميع الموقوفين تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا رصد كافة الامتدادات والارتباطات لهذه العملية بشبكات التهريب الدولي للمخدرات.