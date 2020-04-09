توقيف متورطين في تجارة المخدرات في أكادير

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر أمنية تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، مساء أمس الأربعاء، شخصا للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أورد أن عملية توقيف الشخص، البالغ من العمر 35 سنة، تمت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه، يقول البلاغ، على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمنطقة تيكيوين بضواحي أكادير، مباشرة بعد وصوله على متن سيارة لنقل البضائع كانت قادمة من إحدى مدن شمال المملكة.

عملية التفتيش المنجزة أسفرت عن حجز 200 كيلوغرام من مخدر الشيرا و20 كيلوغراما من مخدر الكيف، علاوة على 150 غراما من مخدر الكوكايين كانت مخبأة بعناية وسط صناديق للخضر.

وأضاف المصدر أن إجراءات البحث والتحري المنجزة في هذه القضية أسفرت عن توقيف شخصين آخرين على متن سيارة للكراء كانا بصدد انتظار تسلم جزء من شحنة المخدرات المحجوزة.

وقد جرى الاحتفاظ بجميع الموقوفين تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا رصد كافة الامتدادات والارتباطات لهذه العملية بشبكات التهريب الدولي للمخدرات.