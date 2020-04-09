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الرئيسية | حوادث | "مجلس الحسابات" ينفي تسجيلا منسوبا إلى قاضية

"مجلس الحسابات" ينفي تسجيلا منسوبا إلى قاضية

"مجلس الحسابات" ينفي تسجيلا منسوبا إلى قاضية
هسبريس من الرباط
الخميس 09 أبريل 2020 - 14:20

جرى تداول تسجيل صوتي على منصة "واتساب" بشأن المساطر الاستثنائية التي أقرتها الحكومة لأجل تنفيذ مجموعة من نفقات الأجهزة العمومية، حيث تم نسب هذا التسجيل الصوتي النسائي إلى إحدى "قاضيات المجلس الأعلى للحسابات".

وقد نفى المجلس الأعلى للحسابات، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن يكون هذا التسجيل صادرا عن إحدى قاضياته، مؤكدا في هذا الصدد أنه يتوفر على قنواته الرسمية للتواصل، وأن كل ما يصدر عنه يخضع لمجموعة من الضوابط؛ منها على الخصوص جماعية القرارات المتخذة، ونشر جميع المخرجات في البوابة الإلكترونية للمجلس.

وشدد المجلس، أيضا، على أن قضاة المحاكم المالية يخضعون، بمقتضى مدونة المحاكم المالية وميثاق أخلاقيات المؤسسة، لمجموعة من الضوابط؛ لا سيما واجب التحفظ.

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