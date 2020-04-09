24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3307:0213:3417:0619:5821:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. جمعية حقوقية ترفض أحكام القضاء في خنيفرة‎ (5.00)

  2. "خياطة كمامات" تقود إلى توقيف خمسيني بفاس (5.00)

  3. يا "أرباب التعليم الخاص": الآباء زبناء لا يتسولون مساعدة ! (5.00)

  4. كفاءات تطور نموذجين لأجهزة التنفس الاصطناعي "مغربية الصنع" (5.00)

  5. "أمنستي" تدعو إلى إطلاق سراح معتقلي الرأي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | مديرية الأمن الوطني تواصل محاربة شائعات كورونا

مديرية الأمن الوطني تواصل محاربة شائعات كورونا

مديرية الأمن الوطني تواصل محاربة شائعات كورونا
هسبريس من الرباط
الخميس 09 أبريل 2020 - 14:30

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن ما جرى الترويج له على منصات التواصل الاجتماعي بخصوص تفكيك ولاية أمن مراكش خلال فترة الطوارئ الصحية شبكة إجرامية تستهدف الأطر الطبية والتمريضية، بعد مغادرتهم مقرات عملهم، غير صحيح نهائيا.

وقد أورد مروجو الخبر أن هذه الشبكة تستعمل أسلوبا إجراميا مزعوما يتمثل في وضع الكمامات الواقية والنظارات لإخفاء ملامح أعضائها التشخيصية.

وشددت المديرية، في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، على أن الخبر زائف، ويمس بالإحساس بالأمن لدى الأطر الطبية والتمريضية التي تعمل في الواجهة الأمامية لمكافحة وباء كورونا المستجد.

وأعلنت إدارة الأمن فتح بحث قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وباشرت الخبرات التقنية اللازمة، لـ"تحديد الشخص أو الأشخاص الذين أطلقوا هذه الإشاعات المغرضة، وقاموا بالترويج لها بشكل مهدد للشعور العام بالأمن".

وأضافت: "إمعانا في التوضيح، تؤكد مصالح الأمن الوطني أن قضية الاعتداء على الممتلكات التي سجلتها ولاية أمن بمراكش مؤخرا، تتمثل في توقيف جانح يشتبه تورطه في ارتكاب سرقات بالخطف، دون أن يكون من بين ضحاياه أي إطار طبي أو تمريضي، وقد تم إيداعه رهن الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي أمرت بإجرائه النيابة العامة المختصة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.