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الرئيسية | حوادث | وشاية كاذبة تضع شخصين في يد درك زاوية الشيخ

وشاية كاذبة تضع شخصين في يد درك زاوية الشيخ

وشاية كاذبة تضع شخصين في يد درك زاوية الشيخ
حميد رزقي
الجمعة 10 أبريل 2020 - 01:02

وضعت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي زاوية الشيخ بإقليم بني ملال شخصين، ينحدران من المنطقة، رهن الحراسة النظرية بشبهة تقديم وشاية كاذبة وخرق حالة الطوارئ التي فرضتها السلطات الحكومية للحد من انتشار وباء كورونا كوفيد19.

وتعود تفاصيل العملية إلى يوم الأربعاء، إذ تقدم شخص إلى مركز الدرك بزاوية الشيخ من أجل تقديم شكاية حول سرقة سيارته من نوع بيكوب، ما استدعى من قائد المركز فتح تحقيق في الموضوع وإرسال عناصره لتمشيط المنطقة، وبالموازاة تعميق البحث مع المشتكي حول تفاصيل الشكاية.

وأوضح مصدر مسؤول أن المصالح ذاتها تمكنت من إيجاد السيارة بغابة مجاورة، ما طرح عدة شكوك حول موضوع السرقة، ليتم من جديد تعميق البحث مع المشتكي الذي تبين أنه كان يحاول رفقة 04 أشخاص سرقة الخشب من الغابة، ولما باغتتهم مصالح المياه والغابات لاذوا بالفرار، تاركين العربة من ورائهم، ما جعله يتوجه إلى المركز لتقديم شكاية في الموضوع، تبين بعد التحريات أنها مجرد وشاية كاذبة، كان الغرض منها التمويه.

وأفضت العملية إلى حجز السيارة ووضع صاحبها ومرافق له رهن الحراسة النظرية، وفق تعليمات النيابة العامة، ومباشرة البحث عن شخصين اثنين لاذا بالفرار.

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1 - الملاحظ الجمعة 10 أبريل 2020 - 01:20
البيئة تنفسات شويا معا هاذ الجايحة ’ و نتوما باغين تخنقوها ’ واش هاذيك الغابة ورثوها على واليديكم ’ راها ديال المغاربة كاملين ’ نتوما كتسرقوا المغاربة كاملين
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