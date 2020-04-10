شابتان تقودان عصابة إجرامية في مدينة برشيد

إبراهيم الحافظون من سطات

تمكّنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن ببرشيد، الخميس، من توقيف خمسة أشخاص من بينهم فتاتان، تتراوح أعمارهم ما بين 24 و27 سنة، وهم جميعا من ذوي السوابق القضائية، ويشكّلون موضوع عدّة مذكرات بحث وطنية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في سرقة السيارات والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن توقيف المشتبه فيهم جرى خلال عملية أمنية بمنطقة الدروة، ضواحي مدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة عن حجز ثلاثة كيلوغرامات ونصف من مخدر الشيرا، و1000 قرص مخدر من نوع "إكستازي"، فضلا عن مجموعة من الأسلحة البيضاء وسيارة نفعية وهواتف نقالة، ومبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات أنشطتهم الإجرامية.

وأمرت النيابة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات بالاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي؛ وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، وكشف جميع المساهمين والمشاركين المحتملين في أنشطتهم الإجرامية، قبل عرضهم على ممثل الحق العام للنظر في المنسوب إلى كل واحد منهم.