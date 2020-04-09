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كُتّاب وآراء
الأقراص المخدرة وخرق الطوارئ يوقفان شابا بالرباط
تمكنت فرقة مكافحة العصابات التابعة لولاية أمن الرباط، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخص يبلغ من العمر 33 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في الحيازة والاتجار في مخدر الشيرا والأقراص الطبية المخدرة وخرق حالة الطوارئ الصحية.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه على متن سيارة مكتراة بحي التقدم بمدينة الرباط، مباشرة بعد وصوله من إحدى مدن شمال المملكة، وذلك بعد أن أظهرت عملية المراقبة الأمنية استعماله المعيب لشهادة التنقل الاستثنائي من أجل نقل شحنة من المواد المخدرة تتضمن 6.419 وحدة من الأقراص الطبية وأقراص الإكستازي، بالإضافة إلى 500 غرام من مخدر الشيرا.
وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل العمليات الأمنية لمكافحة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، بالتوازي مع المجهودات الميدانية المرتبطة بتطبيق حالة الطوارئ الصحية.