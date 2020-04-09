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الرئيسية | حوادث | الزيادة في ثمن الكمامات توقف تاجرا بمدينة تنغير

الزيادة في ثمن الكمامات توقف تاجرا بمدينة تنغير

الزيادة في ثمن الكمامات توقف تاجرا بمدينة تنغير
محمد ايت حساين
الخميس 09 أبريل 2020 - 20:24

تمكنت السلطة المحلية بالملحقة الإدارية الثالثة بمدينة تنغير، الخميس، من إلقاء القبض على أحد أصحاب المحلات التجارية، لتورطه في بيع "الكمامات" بمبلغ بدرهم عوض 80 سنتيما المقرر من طرف الحكومة.

وكشفت مصادر مسؤولة، أن السلطة المحلية وبناء على معلومات دقيقة توصلت بها، تمكنت من إلقاء القبض على التاجر، مشيرة إلى أن المعني بالأمر كان يبيع الكمامة لزبنائه بدرهم، ضاربا بعرض الحائط قرار الحكومة القاضي ببيع الكمامة للمواطنين بـ 80 سنتيما.

وأضافت المصادر ذاتها، أن السلطة المحلية سلمت المتهم للمصالح الأمنية التي أبلغت بدورها النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، إذ وُضع رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه في المنسوب إليه.

توقيف المعني بالأمر يأتي في إطار عمل السلطات المحلية، القاضي بتتبع التموين وعمليات مراقبة الأسعار والجودة واستقرار الأسعار في أغلب المواد، خصوصا في هذه الظرفية التي تعيشها البلاد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Mustapha الخميس 09 أبريل 2020 - 20:36
فين هي القناعة الله يلطف بينا المسكين يستغل الفقير اش خلاو لكروش الحرام
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