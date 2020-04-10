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العثور على جثة رضيعة ضواحي بومالن دادس

العثور على جثة رضيعة ضواحي بومالن دادس
محمد ايت حساين
الجمعة 10 أبريل 2020 - 05:58

عثرت مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي لبومالن دادس، والسلطة المحلية لقيادة أيت سدرات الجبل، إقليم تنغير، مساء الخميس، على جثة رضيعة حديثة الولادة، وسط وادٍ بدوار تملالت.

ووفق المعطيات التي وفرها مصدر مطلع لهسبريس، فإن جثة الرضيعة عُثر عليها بين الأحجار وسط الوادي بالدوار المذكور، مشيرا إلى أن الرضيعة حديثة الولادة ولا يتعدى عمرها 10 أيام.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، نُقلت جثة الرضيعة المجهولة إلى قسم الأموات بمستشفى قلعة مكونة، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي، فيما فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا في الموضوع من أجل معرفة جميع ملابسات القضية.

وحسب المصدر ذاته، فإن الدرك الملكي بتنسيق مع السلطات المحلية وأعوان السلطة بجميع مناطق إقليم تنغير والمناطق المجاورة، تباشر تحقيقاتها الأولية لتحديد ظروف وحيثيات الواقعة والوصول إلى الأبوين الحقيقيين للرضيعة.

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