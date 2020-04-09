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كُتّاب وآراء
"خرق الطوارئ" يتسبب في توقيف 4 شبّان باشتوكة
أوقفت السلطات المحلية بقيادة إمي امقورن، الخميس، أربعة أشخاص، ضمنهم فتاتان، بعدما شكّلوا تجمعا بشريا داخل مقلع مهجور لمواد البناء، وصلوا إليه باستعمال دراجتيْن ناريّتيْن، إذ تمت مخالفة تدابير حالة الطوارئ الصحية، التي اعتمدتها السلطات المختصة لمحاصرة انتشار جائحة فيروس "كورونا".
وانتبهت دورية للسلطات المحلية والقوات المساعدة، يُشرف عليها قائد قيادة إمي امقورن، في ضواحي اشتوكة آيت باها، لتواجد الأشخاص الأربعة بالمقلع سالف الذكر، في إطار تنفيذها لعملية مراقبة احترام حالة الطوارئ الصحية، ما عجّل بتوقيفهم.
وأوردت مصادر هسبريس، أن النيابة العامة أمرت بوضع الشبان الأربعة تحت تدابير الحراسة النظرية بالمركز الترابي لدرك بيوكرى، لخرقهم حالة الطوارئ الصحية، ومخالفة مضمون الشواهد الاستثنائية للتنقل للوضعية التي وُجدوا فيها، إلى جانب عدم احترام عدد الركاب المسموح به على الدراجات النارية، وعدم ارتداء الكمامات.