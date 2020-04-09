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كُتّاب وآراء
الدرك الملكي بخريبكة يوقف 4 أشخاص وعون سلطة
أحال المركز الترابي للدرك الملكي بخريبكة، اليوم، على أنظار النيابة العامة، خمسة أشخاص من بينهم عون سلطة، لتورّطهم في السكر العلني البيّن، وخرق حالة الطوارئ الصحية.
وأوضحت مصادر الجريدة، أن عناصر دركية كانت تقوم بدورية بدوار أولاد أحمد بالجماعة القروية أولاد عبدون، في إطار تتبعها لمدى احترام السكان قرار تقييد الحركة المرتبط بحالة الطوارئ، لتتفاجأ بتواجد خمسة أشخاص خارج المنازل في وضعية مشبوهة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن عناصر الدرك الملكي توصلت إلى أن أربعة أشخاص في حالة سكر، وفي وضعية مخالفة لقرار حالة الطوارئ بالطريق المؤدية إلى منطقة "حيّان"، إضافة إلى شخص خامس يشترك معهم في السكر العلني ويشغل مهمّة عون سلطة.
وأمرت النيابة العامة بوضع الموقوفين رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجريه المركز الترابي للدرك الملكي بخريبكة، من أجل تقديمهم ومتابعتهم، كل حسب المنسوب إليه.