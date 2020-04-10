درك سطات يحجز لحوما منقولة بطريقة غير صحية

إبراهيم الحافظون من سطات

تمكّنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد مراح سيدي حجاج سرية سطات، اليوم الجمعة، من حجز أطنان من اللحوم كانت منقولة على متن شاحنة بطريقة غير صحّية، مع عدم توفّر أصحابها على رخصة لذلك.

وأفادت مصادر هسبريس بأن كمية اللحوم المحجوزة على متن شاحنة تقارب 5 أطنان، كانت متوجهة من دائرة ابن أحمد إقليم سطات إلى بعض المحلات التجارية نواحي كل من الدروة والدار البيضاء.

وقطرت عناصر الدرك الملكي بسيدي حجاج الشاحنة بحمولتها قصد الحجز، واقتادت شخصين يشتبه في علاقتهما بموضوع اللحوم غير الصحية نحو مركز الدرك للاستماع إليهما في محضر تمهيدي رسمي، وفق تعليمات النيابة العامة المختصة.

تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة المختصة أعطت أوامرها للجنة مختلطة قصد المعاينة وتحرير محضر مفصّل حول الواقعة يتضمّن قرارا بطريقة التخلّص من كمية اللحوم المحجوزة.