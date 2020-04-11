تفكيك سوق عشوائي يوقف 8 أشخاص بمراكش

إبراهيم مغراوي

أوقفت القوات العمومية بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، الجمعة، ثمانية أشخاص خلال عملية تفكيك سوق يومي عشوائي على ضفاف واد اسيل بمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش.

وتم تحرير محاضر توقيف قانونية لهؤلاء الأشخاص من أجل رفضهم تنفيذ أشغال أمرت بها السلطات العامة، وعدم الالتزام بقوانين التنقل الاستثنائي، قبل إحالتهم على أنظار العدالة.

وكان هذا السوق الذي يتكون من خيم وبراريك عشوائية يشكل فضاء للاكتظاظ خلال تبضع المواطنين، فأضحى مكانا يخرق التدابير الاحترازية التي فرضتها السلطات العمومية ويهدد الصحة العامة.

ولحظة تدخل القوات العمومية للقيام بعملية التفكيك، تعرضت للرشق بالحجارة، ما خلف أضرارا مادية بمركبات السلطة المحلية.

وكانت السلطات الولائية أصدرت قرارا بمنع انعقاد الأسواق العشوائية، لمنع تحولها إلى فضاء ينشر وباء "كوفيد-19".

يذكر أن السلطة المحلية بهذه المقاطعة قامت، في اليوم نفسه، بنقل الباعة الجائلين بسوق بولرباح إلى مرفق جماعي للتسوق بالقرب من الحي الجديد، دون أن يشكل ذلك موضوع اعتراض أو احتجاج.