24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3006:5913:3417:0619:5921:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. المغرب يُقرر تعميم علاج الكلوروكين على الحالات المشتبهة بكورونا (5.00)

  2. تسجيل 50 حالة كورونا داخل حاملة طائرات فرنسية (5.00)

  3. الحسيمة وسيدي إفني.. لماذا نجح الحجر الصحي؟ (5.00)

  4. العاهل الإسباني يتشاور مع الملك محمد السادس حول أزمة كورونا (5.00)

  5. وزارة الصحة تستجيب للأطباء بالتعويض عن أضرار الإصابة بـ"كورونا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | تفكيك سوق عشوائي يوقف 8 أشخاص بمراكش

تفكيك سوق عشوائي يوقف 8 أشخاص بمراكش

تفكيك سوق عشوائي يوقف 8 أشخاص بمراكش
إبراهيم مغراوي
السبت 11 أبريل 2020 - 04:25

أوقفت القوات العمومية بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، الجمعة، ثمانية أشخاص خلال عملية تفكيك سوق يومي عشوائي على ضفاف واد اسيل بمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش.

وتم تحرير محاضر توقيف قانونية لهؤلاء الأشخاص من أجل رفضهم تنفيذ أشغال أمرت بها السلطات العامة، وعدم الالتزام بقوانين التنقل الاستثنائي، قبل إحالتهم على أنظار العدالة.

وكان هذا السوق الذي يتكون من خيم وبراريك عشوائية يشكل فضاء للاكتظاظ خلال تبضع المواطنين، فأضحى مكانا يخرق التدابير الاحترازية التي فرضتها السلطات العمومية ويهدد الصحة العامة.

ولحظة تدخل القوات العمومية للقيام بعملية التفكيك، تعرضت للرشق بالحجارة، ما خلف أضرارا مادية بمركبات السلطة المحلية.

وكانت السلطات الولائية أصدرت قرارا بمنع انعقاد الأسواق العشوائية، لمنع تحولها إلى فضاء ينشر وباء "كوفيد-19".

يذكر أن السلطة المحلية بهذه المقاطعة قامت، في اليوم نفسه، بنقل الباعة الجائلين بسوق بولرباح إلى مرفق جماعي للتسوق بالقرب من الحي الجديد، دون أن يشكل ذلك موضوع اعتراض أو احتجاج.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.