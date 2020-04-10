إيقاف مهرب دولي للمخدرات والمؤثرات العقلية

هسبريس من الرباط

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الجمعة، شخصا مبحوثا عنه بموجب 8 مذكرات بحث على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق بتكوين عصابة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية وحيازة السلاح الناري.

عملية إيقاف المشتبه فيه، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، تمت بمدينة السمارة، "حيث أوضحت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين قضائيا أنه يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني من أجل الاتجار الدولي في المخدرات وتكوين عصابة إجرامية لأجل ارتكاب جنايات وجنح، علاوة على حيازة سلاح ناري وإطلاق أعيرة نارية وإضرام النار عمدا بناقلة، وذلك بموجب ثماني مذكرات بحث صادرة ما بين سنتي 2014 و2020".

وقد أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز هواتف محمولة ومبالغ مالية بالعملة الوطنية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.

كما جرى خلال هذه العملية الأمنية، يضيف البلاغ، توقيف 3 أشخاص آخرين، من بينهم سيدة، حيث تم إخضاعهم لبحث تمهيدي للاشتباه في تورطهم في نشاط هذه الشبكة الإجرامية، فيما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الرئيسي تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.