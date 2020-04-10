95 مصابًا بـ"كورونا" و17 حالة شفاء بمدينة مليلية

هسبريس من النّاظور

بلغت حصيلةُ الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ بمليلية المحتلّة 95 حالة مؤكّدة، بعد تسجيل حالتين جديدتين اليوم الجمعة، وفقَ آخر بيانات مديرية الصحّة في الحكومة المحليّة.

ووفق المصدر ذاته، فقد تماثلت للشّفاء 17 حالة، بإضافة واحدة صباح اليوم، فيما يرقد في المستشفى 11 شخصًا، وتوفّي شخصان نتيجة الوباء.

وتوجد جميع الحالات المُصابة بـ"كوفيد-19" في وضع صحّي مستقر، بعد مغادرة الحالة الخطيرة الوحيدة سابقا لوحدة العناية المركّزة بمستشفى "كومركال" بالثغر المحتلّ ذاته.

وشدّدت السلطات المحليّة بمليلية إجراءات تطويق انتشار فيروس كورونا المستجد بإجبار عموم المواطنين على ملازمة منازلهم وعدم مغادرتها إلّا للضّرورة، وفرض عقوبات وغرامات مالية على منتهكي حالة الطّوارئ المعلن عنها.