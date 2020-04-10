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الرئيسية | حوادث | مبحوث بالإرهاب يقع بيد قائد وأعوانه في مدينة سلا

مبحوث بالإرهاب يقع بيد قائد وأعوانه في مدينة سلا

مبحوث بالإرهاب يقع بيد قائد وأعوانه في مدينة سلا
هسبريس من سلا
الجمعة 10 أبريل 2020 - 21:57

علمت هسبريس من مصادر بمدينة سلا، أن قائدا بالملحقة الإدارية اشماعو بالدائرة الحضرية لغرابلية، ألقى القبض على مبحوث عنه في قضايا الإرهاب.

ووفقا للمعطيات التي توفرت لهسبريس، فإن القائد رفقة أعوانه وأفراد من القوات المساعدة، تمكنوا اليوم الجمعة، خلال دورية لمراقبة مدى احترام المواطنين لتدابير الحجر الصحي، من إلقاء القبض على شخص مبحوث عنه على خلفية قضايا الإرهاب.

المعطيات ذاتها كشفت أن المعني بالأمر من مواليد سنة 1988، وسُلم لمصالح الدائرة الأمنية الثامنة، التي قامت بدورها بإعمال المسطرة الجاري بها العمل في حقه، وتسليمه لمصالح الضابطة القضائية لسلا، إذ وُضع تحت تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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