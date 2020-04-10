صُنع كمّامات يجرّ خياطًا إلى التحقيق نواحي سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

أفادت مصادر هسبريس أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لولاد دائرة ابن أحمد سرية سطات، أوقفت، اليوم الجمعة، شخصا لاشتباهه في صنع كمّامات وترويجها بطريقة غير قانونية بين المواطنين الراغبين في الحصول عليها، قصد الوقاية من "كوفيد-19" من جهة، وتفاديا للعقوبة في حالة عدم استعمالها من جهة ثانية.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن عناصر الدرك الملكي تلقّت معلومات مفادها أن خياطا تقليديا يصنع كمامات ويروّجها بطريقة مخالفة للقانون، حيث انتقلت إلى مكان تواجد الخياط بثلاثاء لولاد نواحي سطات، وأوقفته مع حجز كمية مهمّة من الكمّامات.

وبعد إشعار النيابة العامة المختصة بابتدائية ابن أحمد التابعة للدائرة القضائية سطات، أمرت بوضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، ومصادرة الكمّامات الموجودة بحوزته، مع الاستماع إليه تمهيديا في انتظار عرضه على أنظار ممثل النيابة العامة لاتخاذ القرار القانوني المناسب في حقه.