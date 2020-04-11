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الرئيسية | حوادث | حجز 400 كيلوغرام من "المعسل" بشمال أكادير

حجز 400 كيلوغرام من "المعسل" بشمال أكادير

حجز 400 كيلوغرام من "المعسل" بشمال أكادير
رشيد بيجيكن من أكادير
السبت 11 أبريل 2020 - 13:10

تمكّنت، مساء الجمعة، مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لأمسكرود، شمال مدينة أكادير، من حجز نحو 400 كيلوغرام من "المعسل"، الذي يُستعمل في تدخين النرجيلة.

وجاءت العملية على إثر مراقبة اعتيادية للمركبات بالطريق الوطنية، على مستوى منطقة أمسكرود، إذ ارتابت العناصر الدركية في حمولة سيارة نفعية، قبل أن يُسفر تفتيشها عن وجود كمية مهمة من "المعسل" المهرب.

وجرى توقيف سائق السيارة ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العام المختصة، من أجل تعميق البحث معه حول ملابسات محاولة تمريره تلك الكمية من "المعسل" المهرب.

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