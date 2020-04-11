الأمن يحقق في وفاة ستيني مشنوقا بمدينة تطوان

هسبريس من تطوان

عثر على جثة شخص معلقة بواسطة حبل ملفوف حول عنقه وسط منزله الكائن بحي "الإشارة" بمدينة تطوان، اليوم السبت، وفق ما أوردته مصادر متطابقة.

مصادر هسبريس أفادت بأن الهالك، البالغ من العمر حوالي 68 سنة، وجد جثة هامدة، مرجحة إقدامه على الانتحار في ظروف غامضة.

وقد حلت عناصر الشرطة القضائية بمعية عناصر الوقاية المدنية بمكان الحادث، وباشرت تحقيقا في ظروف الواقعة وملابساتها، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تم نقل جثمان المفارق للحياة إلى مستودع الأموات بتطوان إلى حين تحديد الأسباب الحقيقية للوفاة واستيفاء الإجراءات الطبية والقانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.