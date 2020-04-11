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الرئيسية | حوادث | الأمن يحقق في وفاة ستيني مشنوقا بمدينة تطوان

الأمن يحقق في وفاة ستيني مشنوقا بمدينة تطوان

الأمن يحقق في وفاة ستيني مشنوقا بمدينة تطوان
هسبريس من تطوان
السبت 11 أبريل 2020 - 16:50

عثر على جثة شخص معلقة بواسطة حبل ملفوف حول عنقه وسط منزله الكائن بحي "الإشارة" بمدينة تطوان، اليوم السبت، وفق ما أوردته مصادر متطابقة.

مصادر هسبريس أفادت بأن الهالك، البالغ من العمر حوالي 68 سنة، وجد جثة هامدة، مرجحة إقدامه على الانتحار في ظروف غامضة.

وقد حلت عناصر الشرطة القضائية بمعية عناصر الوقاية المدنية بمكان الحادث، وباشرت تحقيقا في ظروف الواقعة وملابساتها، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تم نقل جثمان المفارق للحياة إلى مستودع الأموات بتطوان إلى حين تحديد الأسباب الحقيقية للوفاة واستيفاء الإجراءات الطبية والقانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مواطن غيور. الإكتئاب السبت 11 أبريل 2020 - 17:13
ااسلام عليكم
لا نعرف سبب انتحار الهالك، لاكن نترحم عليه و ندعو له بالمغفرة و لأهله بالصبر و السلوان.
في مقالات سابقة نبهنا لخطورة الحجر لمدة طويلة خصوصا إدا كان معه نقص للموارد و قلة اليد، و تسببها لانطواء الشخص و الإكتئاب.
انتبهوا لعائلاتكم أصدقائكم أبنائكم ... تحدثوا إليهم و نفسوا و روحوا عليهم فالحياة جميلة، و إن كانت حالة صعبة وجب استشارة طبيب مختص.
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5
2 - محمد السبت 11 أبريل 2020 - 17:14
العزل الاجتماعي جعلنا اكثر انانية لم نعد نهتم بالاخرين همنا انفسنا و عائلاتنا
ابنائنا و زوجاتنا لم نعد نهتم بالمحتاجين هؤلاء الذين الفوا ان نعطف عليهم بدون ان يسؤلونا العطف و المعونة
فجئة انقطع العطف و اختفة المودة لهذا ينتحر المصدومون
الله يرفع البلاء و الوباء فالفقراء الوطئة تشتد عليهم
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4
3 - مغربي السبت 11 أبريل 2020 - 17:17
هده أيام زمان كورونا كثرت حالات إنتحار كثيرة إتقوا الله يا عباد الله
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3
4 - عادل السبت 11 أبريل 2020 - 17:23
حالة الطوارئ ترفع من منسوب الكآبة في المجتمع، ... وحالات الانتحار هذه الأيام تعكس ذالك...فرفقا بأنفسكم...
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