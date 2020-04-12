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كُتّاب وآراء
الدرك الملكي يحبط مغادرة 12 شخصا لمدينة أكادير
أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز القضائي لسرية أكادير 12 شخصا، في عمليّتين متفرّقتين، بسبب محاولتهم مغادرة مدينة أكادير إلى مدن أخرى، في خرق لإجراءات وتدابير الطوارئ الصحية.
وكانت المصالح الدركية قد انتبهت لتواجد ستة أشخاص على متن سيارة خاصة بشمال أكادير، كشفت التحريات الأولية أنهم بصدد مغادرة المدينة التي قدموا إليها من منطقة بلفاع، في اشتوكة آيت باها، إلى إقليم خنيفرة، وذلك مقابل مبالغ مالية لفائدة السائق.
وفي السياق نفسه، جرى توقيف ستة أشخاص آخرين قدموا من مدينة إنزكان كانوا ينوون السفر إلى إحدى مدن الشمال، وذلك على متن سيارة خفيفة مقابل مبالغ مالية لفائدة سائقها.
وتم حجز السيارتيْن ووضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك لخرقهم إجراءات الطوارئ الصحية، لا سيما التنقل بين المدن الذي أصبحت إجراءات مراقبته مشدّدة.