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الرئيسية | حوادث | خلاف حول مرعى ينتهي بجريمة قتل في خريبكة

خلاف حول مرعى ينتهي بجريمة قتل في خريبكة

خلاف حول مرعى ينتهي بجريمة قتل في خريبكة
هسبريس من خريبكة
السبت 11 أبريل 2020 - 20:34

شهدت الجماعة القروية بني يخلف، بإقليم خريبكة، وقوع جريمة قتل استُعملت فيها عصى وسلاح أبيض، وراح ضحيتها رجل في الخمسينيات من العمر على يد أحد أبناء عمومته بسبب خلاف حول استغلال مرعى.

وفي تفاصيل الواقعة، أوضحت مصادر هسبريس أن الهالك، وهو من مواليد 1966، كان يرعى ماشيته، قبل أن يلتحق بالمكان ذاته شابّ يرغب في ممارسة النشاط نفسه، ما أثار نقاشا بين الطرفين حول أحقية كل منهما في استغلال تلك القطعة الأرضية.

وأضافت المصادر ذاتها أن الشّاب عاد بسرعة إلى منزله وأخبر أسرته بالنقاش الذي نشب حول الرعي، مما أثار غضب الوالدين اللذين خرجا في حالة هستيرية للدفاع عن ابنهما في مواجهة الخمسيني، بعدما تسلح الأب الغاضب، وهو من مواليد 1978، بعصى وسكين.

وقالت مصادر هسبريس إن النقاش الحاد بين الأطراف تحول بسرعة إلى مواجهة دموية، أسفرت عن إصابة الخمسيني بطعنات متفرقة في جسده، من بينها طعنة غائرة تلقّاها في جنبه كانت كافية لكي يسلم الروح إلى بارئها، فيما سارع أحد أبناء الجاني إلى نقل والده إلى المستشفى بعدما أصيب بجروح في يده وعنقه.

وفور علم مصالح الدرك الملكي بالخبر، حلّت دورية بمكان الواقعة لفتح تحقيق حول الجريمة وتحديد ملابساتها، قبل أن تنتقل دورية أخرى، بإشراف ميداني لقائد السرية، إلى المركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الثاني حيث يرقد الجاني المصاب الذي تقرّر نقله إلى أحد مستشفيات مدينة الدار البيضاء لتلقي العلاج.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - تنغيري السبت 11 أبريل 2020 - 20:48
براڤوو،الله اعطيكوم الصحة،تبارك الله عليكوم،هذا هو الدين ،هذا خو ابناء العمومة،اوا هانتوما تهنيتو،واحد مات،واحد فسبيطار تيتسناه الحبس،قوم جاهل بمعنى الكلمة.
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2 - Brahim السبت 11 أبريل 2020 - 20:50
انا لله و انا اليه راجعون و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار. فقيل: يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟! قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه. رواه البخاري ومسلم.
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