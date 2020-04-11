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الرئيسية | حوادث | توقيف متلاعب بسعر بيع 1400 من الأقنعة الواقية

توقيف متلاعب بسعر بيع 1400 من الأقنعة الواقية

توقيف متلاعب بسعر بيع 1400 من الأقنعة الواقية
هسبريس من الرباط
السبت 11 أبريل 2020 - 21:15

تمكنت اللجنة الإقليمية المختلطة بالمحمدية، اليوم السبت، من ضبط شخص يقوم بالمضاربة غير المشروعة في الأقنعة الواقية.

المعني بالأمر عرض كمامات واقية للبيع مقابل 3 دراهم و20 سنتيما للوحدة، خلافا للمبلغ المحدد من طرف السلطات المختصة في 80 سنتيما، حيث ضبطت بحوزته 1400 كمامة كان يعتزم تصريفها في المدينة.

وأفاد بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بأنه تم توقيف المعني بالأمر من طرف السلطات المختصة، حيث جرى إخضاعه للبحث تحت إشراف النيابة العامة.

وأكد المصدر ذاته أن كافة السلطات المعنية ستواصل صد كل أشكال المضاربة؛ وقطع الطريق أمام كل الممارسات التي تحول دون تمكين المواطنين من الكمامات الواقية بالأسعار المنصوص عليها.

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