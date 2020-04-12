24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2806:5813:3317:0620:0021:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. أين نحن من محاور التاريخ (5.00)

  2. "درْس كورونا" يستوجب النهوض بالبحث العلمي في جامعات المملكة (5.00)

  3. خروقات مدير "لاماب" لقوانين المملكة المغربية تصل رئيس الحكومة (5.00)

  4. "مراكز النداء" تدفع بالمستخدمين إلى حافة الخطر جرّاء "كورونا" (5.00)

  5. فكري: الريف تعرض للتهميش .. والمعاناة تنجب فنانين مبدعين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | سلطات تزنيت تعزز الإجراءات لمنع انتشار كورونا

سلطات تزنيت تعزز الإجراءات لمنع انتشار كورونا

سلطات تزنيت تعزز الإجراءات لمنع انتشار كورونا
مصطفى البكار
الأحد 12 أبريل 2020 - 18:33

زار حسن خليل، عامل إقليم تزنيت، مستشفى الحسن الأول، قصد الوقوف على مدى ملاءمة المرفق الاستشفائي للتدابير التي تتخذها السلطات العامة على مستوى جميع القطاعات لمكافحة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

واطلع المسؤول الترابي خلال هذه الزيارة، على حسن تجهيز الجناح المخصص لاستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بـ"كوفيد-19" بمختلف المعدات الضرورية.

كما استمع المسؤول الإداري إلى شروحات قدمها المندوب الإقليمي للصحة حول كافة المجهودات المبذولة بالمركز الاستشفائي من طرف الأطر الطبية المدنية والعسكرية.

وفي السياق ذاته، باشرت مصالح جماعة تزنيت، السبت، أشغال تشييد ممر خاص بتعقيم المركبات الوافدة على المدينة من الجهة الشمالية، كإجراء احترازي هدفه الأساس حماية المدينة من الفيروس، خصوصا وأنها مازالت إلى حدود اليوم من بين المدن التي لم تسجل أية إصابة بوباء "كورونا".

وهمت أيضا جملة التدابير الوقائية المتخذة على صعيد إقليم تزنيت، تشديد عملية التنقل بالمنطقة عبر التصدي لكافة الرحلات غير الضرورية، سواء القادمة من الأقاليم المجاورة أو المتعقلة بتنقلات الساكنة المحلية بالمجالين القروي والحضري للمدينة، من خلال نصب العديد من السدود القضائية الإضافية.

كما أشرفت سلطات عمالة تزنيت على إغلاق العديد من المسالك الفرعية لمنع الدخول إلى تراب الإقليم بطريقة ملتوية، إذ شمل الإجراء مجموعة من الطرق الثانوية الرابطة بين إقليم اشتوكة آيت باها وبعض الجماعات التابعة لنفوذ تزنيت.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - تيزنيتي الأحد 12 أبريل 2020 - 19:31
المرجو تعقيم البضائع ايضا قبل توزيعها على التجار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.