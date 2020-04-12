سلطات تزنيت تعزز الإجراءات لمنع انتشار كورونا

مصطفى البكار

زار حسن خليل، عامل إقليم تزنيت، مستشفى الحسن الأول، قصد الوقوف على مدى ملاءمة المرفق الاستشفائي للتدابير التي تتخذها السلطات العامة على مستوى جميع القطاعات لمكافحة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

واطلع المسؤول الترابي خلال هذه الزيارة، على حسن تجهيز الجناح المخصص لاستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بـ"كوفيد-19" بمختلف المعدات الضرورية.

كما استمع المسؤول الإداري إلى شروحات قدمها المندوب الإقليمي للصحة حول كافة المجهودات المبذولة بالمركز الاستشفائي من طرف الأطر الطبية المدنية والعسكرية.

وفي السياق ذاته، باشرت مصالح جماعة تزنيت، السبت، أشغال تشييد ممر خاص بتعقيم المركبات الوافدة على المدينة من الجهة الشمالية، كإجراء احترازي هدفه الأساس حماية المدينة من الفيروس، خصوصا وأنها مازالت إلى حدود اليوم من بين المدن التي لم تسجل أية إصابة بوباء "كورونا".

وهمت أيضا جملة التدابير الوقائية المتخذة على صعيد إقليم تزنيت، تشديد عملية التنقل بالمنطقة عبر التصدي لكافة الرحلات غير الضرورية، سواء القادمة من الأقاليم المجاورة أو المتعقلة بتنقلات الساكنة المحلية بالمجالين القروي والحضري للمدينة، من خلال نصب العديد من السدود القضائية الإضافية.

كما أشرفت سلطات عمالة تزنيت على إغلاق العديد من المسالك الفرعية لمنع الدخول إلى تراب الإقليم بطريقة ملتوية، إذ شمل الإجراء مجموعة من الطرق الثانوية الرابطة بين إقليم اشتوكة آيت باها وبعض الجماعات التابعة لنفوذ تزنيت.