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الرئيسية | حوادث | توقيف 2268 في إطار "الطوارئ" خلال 24 ساعة

توقيف 2268 في إطار "الطوارئ" خلال 24 ساعة

توقيف 2268 في إطار "الطوارئ" خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
السبت 11 أبريل 2020 - 22:10

أسفرت العمليات الأمنية المنجزة لفرض حالة الطوارئ لمنع تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن توقيف 2268 شخصا، تم إيداع 1402 شخص منهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابات العامة المختصة، بينما تم إخضاع باقي المضبوطين لإجراءات البحث والتنقيط والتحقق من الهوية.

ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن العدد الإجمالي للأشخاص المضبوطين، في إطار العمليات الأمنية المنجزة لفرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ، منذ تاريخ الإعلان عنها من طرف السلطات العمومية، "بلغ 26 ألفا و579 شخصا في مجموع المدن المغربية، من بينهم 14 ألفا و143 شخصا تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة بعد إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية".

وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات الضبط تتوزع حسب ولايات الأمن والأمن الجهوي والإقليمي على ولاية أمن الدار البيضاء (4033 شخصا)، وولاية أمن الرباط (3513 شخصا)، وولاية أمن القنيطرة (3149 شخصا)، وولاية أمن وجدة (2696 شخصا)، وولاية أمن مراكش (2408 شخص)، وولاية أمن أكادير (2127 شخصا)، والأمن الإقليمي بسلا (1953 شخصا)، وولاية أمن بني ملال (973 شخصا)، وولاية أمن فاس (913 شخصا)، وولاية أمن مكناس (742 شخصا)، وولاية أمن تطوان (586 شخصا)، والأمن الإقليمي بورزازات (561 شخصا)، والأمن الإقليمي بالجديدة (550 شخصا)، وولاية أمن سطات (527 شخصا)، والأمن الجهوي بالرشيدية (446 شخصا)، وولاية أمن طنجة (444 شخصا)، وولاية أمن العيون (393 شخصا)، والأمن الإقليمي بأسفي (242 شخصا)، والأمن الجهوي بتازة (204 شخص)، وأخيرا الأمن الجهوي بالحسيمة (119 شخصا).

وأكد البلاغ أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، "ستواصل تشديد عمليات المراقبة الأمنية في جميع المدن والحواضر المغربية، وتنسيق إجراءاتها وتدخلاتها مع مختلف السلطات العمومية، من أجل فرض التطبيق السليم والحازم لحالة الطوارئ، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - عادل السبت 11 أبريل 2020 - 22:21
تكلفة الجهل أكبر من تكلفة التعليم...الاستثمار في التعليم والصحة سبيل الازدهار،...والانغماس في العري والتفاهة والبعد عن الله سبيل التأخر والانحطاط...
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2 - بوغطاط السبت 11 أبريل 2020 - 22:21
باش تعرفو الجهل اش كايدر، والله بنادم مباغي يجلس في دارهم، خليوهم حتى يبداو يطيحو، اقتصاد بلاد على قدها واقف وهما كيلعبو
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9
3 - ibrahim السبت 11 أبريل 2020 - 22:22
هاذ الناس كلهم اللي شديتوا ،كن شديتو هاذوك اللي كانت فيهم كورونا هما أ اللي كانو مخالطينهم أ حبستوهم ف الأوطيلات أولا السبيطارات كن راه سالينا معا الوباء ف 15 يوم
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4
4 - rachid السبت 11 أبريل 2020 - 22:24
الجهل والغباء ماشاء الله واش هذا شعب تيق فيه مايحمي حتى راسو ولا ولديه يارب اعفو عليهم حتى اوعاو كن بقاو فديورهم مانوصلوش لهذه المحنة
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6
5 - محسني ربيع السبت 11 أبريل 2020 - 22:25
و ربما تجد ان الكثير ممن ضبطوا هم من اصحاب "البلية" حيث ضاقت بهم الدنيا درعا و خرجوا ليبحثوا عما يخفف عنهم هنا و هناك ...
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