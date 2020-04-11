حصيلة الإصابة بـ"كورونا" ترتفع في تاونات وتازة

رشيد الكويرتي من فاس

أكدت نتائج التحاليل المخبرية التي توصل بها المستشفى الإقليمي لتاونات، التي تهم الـ24 ساعة الماضية، إصابة أم وطفلتها بعدوى فيروس "كورونا" المستجد، لترتفع معهما حصيلة الوباء بإقليم تاونات إلى 6 حالات مؤكدة، ضمنها حالة وفاة واحدة.

وبحسب ما أكده مصدر طبي بالمديرية الإقليمية للصحة بتاونات، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الحالتين الجديدتين مخالطتان لحالة مؤكدة تم تسجيلها، في وقت سابق، من داخل الأسرة ذاتها المقيمة بجماعة أزريزر.

وبإقليم تازة، أعلنت المندوبية الإقليمية للصحة تسجيل 4 حالات إضافية جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة في معطياتها الرسمية إلى أن الحالات المعلنة كلها مسجلة ضمن النفوذ الترابي لجماعة وادي أمليل.

ورفعت هذه الإصابات إجمالي الحالات المؤكدة للعدوى بفيروس "كورونا" في إقليم تازة إلى 30 حالة مؤكدة؛ منها 4 تماثلت للشفاء من الجائحة، فيما لم تُسجل أية حالة وفاة حتى الآن.