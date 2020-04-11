"فيسبوك" وراء اعتقال ثلاثيني في الفقيه بن صالح

حميد رزقي

أحالت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالفقيه بن صالح، اليوم السبت، ثلاثينيا في حالة اعتقال على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، يشتبه في إهانته هيئة منظمة قانونا عن طريق منصة للتواصل الرقمي.

وذكر مصدر مسؤول، في تصريح لهسبريس، أن درك المركز القضائي أوقف الشخص المعني الذي ينحدر من ضواحي البرادية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، وبناء على شكاية تقدم بها رئيس المجلس الإقليمي للفقيه بن صالح ضد المشتبه فيه، بسبب تدوينة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وزاد المصدر نفسه أن وكيل الملك بابتدائية الفقيه بن صالح قرر إيداع المشتبه فيه السجن الفلاحي، رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار إحالته على جلسة محددة يوم الاثنين المقبل؛ قصد متابعته بتهمة تتعلق بالتشهير وإهانة هيأة ينظمها القانون.