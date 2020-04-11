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الرئيسية | حوادث | "فيسبوك" وراء اعتقال ثلاثيني في الفقيه بن صالح

"فيسبوك" وراء اعتقال ثلاثيني في الفقيه بن صالح

"فيسبوك" وراء اعتقال ثلاثيني في الفقيه بن صالح
حميد رزقي
السبت 11 أبريل 2020 - 23:30

أحالت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالفقيه بن صالح، اليوم السبت، ثلاثينيا في حالة اعتقال على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، يشتبه في إهانته هيئة منظمة قانونا عن طريق منصة للتواصل الرقمي.

وذكر مصدر مسؤول، في تصريح لهسبريس، أن درك المركز القضائي أوقف الشخص المعني الذي ينحدر من ضواحي البرادية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، وبناء على شكاية تقدم بها رئيس المجلس الإقليمي للفقيه بن صالح ضد المشتبه فيه، بسبب تدوينة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وزاد المصدر نفسه أن وكيل الملك بابتدائية الفقيه بن صالح قرر إيداع المشتبه فيه السجن الفلاحي، رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار إحالته على جلسة محددة يوم الاثنين المقبل؛ قصد متابعته بتهمة تتعلق بالتشهير وإهانة هيأة ينظمها القانون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - عبد الكربم السبت 11 أبريل 2020 - 23:40
يستحق أقصى العقوبات ليكون عبرة لمن تخوله نفسه أن يدون شيء في مواقع التواصل الاجتماعي...
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2 - منتصر السبت 11 أبريل 2020 - 23:45
هادشي راه بزاف، الايام الاخيرة ماكاين غير الاعتقالات، ملامح دولة البوليس تظهر شيأ فشيأ.
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3 - دول العالم الثالث السبت 11 أبريل 2020 - 23:48
الان الدولة غاتستغل باسم الترهيب العام و نشر البلبلة و المس بكرامة المقربين و دوو النفوذ اي واحد يكتب شي حاجا ولو صح يمشي فيها فكرتوني فمصر بما اننا وراها فنظام الصحة وراها حتى فتطبيق القانون الاعمى
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4 - السجن الفلاحي السبت 11 أبريل 2020 - 23:48
المَرجُو إِدخالُ المشرملين، المجرمين، قُطَّاع الطرق، السارقين للأموال، المغتصبين، وتجار المخذرات إلى السجن المذكور كذلك ليتذوقوا طعمه جميعاً.
شكراً لهسبريس ومتتبعيها.
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5 - مواطن السبت 11 أبريل 2020 - 23:56
أتمنى أن أرى يوما ما مسؤولا يعاقب لأنه سرق ميزانية جماعة أو هرب أموالا للخارج أو لم يقم بواجبه تجاه الساكنة المسؤول عنها لكن للأسف القانون يطبق على المواطن الضعيف فقط
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