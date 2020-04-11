اعتداء على الملك الغابوي يخلف مصابين في إساكن

جمال سماحي

أحداث دامية شهدتها الجماعة الترابية إساكن بإقليم الحسيمة، اليوم السبت، بعد سعي مجموعة من الأشخاص إلى استغلال الظرفية العصيبة التي تمر بها البلاد بسبب جائحة "كورونا"، للترامي على الملك الغابوي بطريقة غير قانونية، وخرق حالة الطوارئ الصحية، ما تسبب في مواجهات أسفرت عن إصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، بينهم أحد أعوان المياه والغابات بدائرة كتامة.

مصدر مطلع أفاد هسبريس أنه "على إثر تدخل أعوان المياه والغابات بجماعة إساكن، للحد من الاعتداء على الملك الغابوي بجبل الدهدوه، تعرض أحدهم لاعتداء خطير من طرف أحد المخالفين"، موضحا أن "المعتدي وجه ضربة بفأس إلى يد أحد أعوان المياه والغابات، نتج عنه نزيف تطلب نقله على وجه السرعة إلى المستشفى المركزي بإساكن لتلقي العلاج".

وأضاف المصدر ذاته، أن "اليوم نفسه عرف نزاعا حول قطعة أرضية غابوية عبارة عن مرج بين عدد من سكان دوار أكرسيف، من بينهم مخالفون متهمون بقطع وتشويه أشجار الأرز، أفضى إلى إصابة ثلاثة أشخاص، أصيب أحدهم بجرح خطير على مستوى الرأس"، مشيرا إلى أن "اثنين منهم تطلبت إصابتهما نقلهما إلى المستشفى الإقليمي بالحسيمة لتلقي العلاج، فيما نقل آخر إلى المستشفى المركزي بإساكن".

وتابع المتحدث ذاته، أن "هؤلاء المخالفين للقوانين يستغلون الظرفية للترامي على الملك الغابوي، وحيازته بطريقة غير قانونية، من أجل استغلاله لاحقا في زراعة القنب الهندي، في غياب تام للروح الوطنية، وخرق حالة الطوارئ المفروضة"، وتابع: "هذه الاعتداءات على الملك الغابوي وأعوان المياه والغابات، تأتي في خضم الحجر الصحي الذي أعلنته الحكومة، وتجند جميع السلطات العمومية لمكافحة جائحة كورونا".