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تسجيل إصابة مُتوفى بـ"جائحة كورونا" في أكادير
الأحد 12 أبريل 2020 - 00:40
ارتفعت حصيلة حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" بجهة سوس ماسة إلى 24 حالة، عقب تسجيل حالة مؤكدة.
ويتعلق الأمر بشخص في الخمسينيات من العمر توفي الخميس الماضي، إلا أن التحاليل المخبرية التي أُخضع لها بعد وفاته جاءت إيجابية.
وكان المفارق للحياة، الذي يتحدّر من الجماعة الترابية "التامري" شمال أكادير، يُعاني من تبعات مرض مزمن، تابع بسببه علاجات مكثفة بالمستشفى، قبل أن تسوء حالته الصحية ويفارق الحياة.
وأقدمت السلطات المحلية والصحية بأكادير، على مباشرة إجراءات الحجر الصحي الإجباري على أفراد عائلته وباقي المخالطين له، من أجل محاصرة انتشار العدوى.