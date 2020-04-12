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كُتّاب وآراء
سائق سيارة أجرة ينتحر شنقا داخل منزله بخريبكة
استفاق قاطنو الشطر الثاني من التجزئة السكنية الزّيتونة بمدينة خريبكة، صباح اليوم، على وقع خبر انتحار ربّ أسرة شنقًا لأسباب مازالت مجهولة.
وأوضحت مصادر الجريدة أن الهالك، وهو من مواليد 1954، كان يعمل قيد حياته في سياقة سيارة أجرة كبيرة، ويقطن لوحده بالطابق السفلي لمنزله، فيما يسكن باقي أفراد أسرته الصغيرة بالطابق العلوي، قبل أن يُعثر عليه جثة هامدة حوالي الساعة الثالثة صباحا.
وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح الأمن فتحت تحقيقا حول الواقعة، بتعليمات من النيابة العامة؛ فيما تمت إحالة جثة الهالك على مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الثاني، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.