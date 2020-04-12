كمامات فاسدة تجرّ شخصا إلى القضاء بقلعة مكونة

محمد ايت حساين

تمكنت السلطة المحلية بباشوية قلعة مكونة، إقليم تنغير، اليوم الأحد، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 44 سنة، للاشتباه في تورطه في بيع وتوزيع كمامات واقية تفتقر لمعايير الجودة الطبية.

وجرى توقيف المشتبه فيه، حسب ما أورده مصدر مسؤول لهسبريس، خلال عمليات المراقبة الميدانية التي تباشرها السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة، بعدما تبين أنه يبيع كمامات مصنوعة من مواد أولية تفتقر للمكونات الضرورية التي توفر الحماية من عدوى فيروس كورونا المستجد.

وذكر المصدر ذاته أن المشتبه به قام بتوزيع كمية من هذه الكمامات بالمجان، وبيع كمية أخرى مهمة دون حصوله على الترخيص الذي يسمح له ببيعها.

وجرى اقتياد الشخص المعني إلى مركز الدرك الملكي بمدينة قلعة مكونة، من أجل تعميق معه البحث في المنسوب إليه، في انتظار تقديمه من أجل المنسوب إليه.

وكشف مصدر مسؤول أن الكمامات الطبية توجد لدى محلات البقالة والصيدليات، ويتم بيعها بثمن 80 سنتيما للوحدة، مشيرا إلى أن أي زيادة في الثمن أو بيع كمامات غير طبية تعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في القانون.