24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2806:5813:3317:0620:0021:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. أين نحن من محاور التاريخ (5.00)

  2. "درْس كورونا" يستوجب النهوض بالبحث العلمي في جامعات المملكة (5.00)

  3. خروقات مدير "لاماب" لقوانين المملكة المغربية تصل رئيس الحكومة (5.00)

  4. "مراكز النداء" تدفع بالمستخدمين إلى حافة الخطر جرّاء "كورونا" (5.00)

  5. فكري: الريف تعرض للتهميش .. والمعاناة تنجب فنانين مبدعين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | دورية مراقبة توقف ناقلا للمخدرات في مدينة سلا

دورية مراقبة توقف ناقلا للمخدرات في مدينة سلا

دورية مراقبة توقف ناقلا للمخدرات في مدينة سلا
هسبريس من الرباط
الأحد 12 أبريل 2020 - 18:20

تمكنت دورية أمنية مشتركة بين السلطة المحلية والأمن الوطني، اليوم الأحد، من إيقاف شخص بحوزته كمية كبيرة من المخدرات بطريق القنيطرة على مستوى مدارة "كارفور"، ضمن النفوذ الترابي للملحقة الإدارية الشرف الدائرة الحضرية لغرابلية.

العملية، التي استهدفت كمية بحوالي نصف كيلوغرام من مخدر الشيرا، عرفت مشاركة أعوان السلطة وعناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة، حيث كانوا بصدد مراقبة إحدى الحافلات القادمة من جماعة سيدي الطيبي في اتجاه مدينة الرباط، وذلك للوقوف عند توفر الراكبين على وثيقة التنقل الاستثنائية ومدى احترامهم لتدابير الحجر الصحي.

وكان حاضرا بعين المكان كل من قائد الملحقة الإدارية الشرف ورئيس المنطقة الأمنية سلا المدينة، حيث تم اعتقال الجاني ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة في الموضوع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.