دورية مراقبة توقف ناقلا للمخدرات في مدينة سلا

هسبريس من الرباط

تمكنت دورية أمنية مشتركة بين السلطة المحلية والأمن الوطني، اليوم الأحد، من إيقاف شخص بحوزته كمية كبيرة من المخدرات بطريق القنيطرة على مستوى مدارة "كارفور"، ضمن النفوذ الترابي للملحقة الإدارية الشرف الدائرة الحضرية لغرابلية.

العملية، التي استهدفت كمية بحوالي نصف كيلوغرام من مخدر الشيرا، عرفت مشاركة أعوان السلطة وعناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة، حيث كانوا بصدد مراقبة إحدى الحافلات القادمة من جماعة سيدي الطيبي في اتجاه مدينة الرباط، وذلك للوقوف عند توفر الراكبين على وثيقة التنقل الاستثنائية ومدى احترامهم لتدابير الحجر الصحي.

وكان حاضرا بعين المكان كل من قائد الملحقة الإدارية الشرف ورئيس المنطقة الأمنية سلا المدينة، حيث تم اعتقال الجاني ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة في الموضوع.