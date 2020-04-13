الأمن يوقف متورطين في السرقة وحيازة المخدرات

هسبريس من الرباط

أسفرت عملية مشتركة بين مصالح الشرطة القضائية بكل من طنجة وشفشاون، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، نهاية الأسبوع المنصرم، عن إيقاف خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في أنشطة إجرامية تتعلق بالسرقة بالكسر والحيازة والاتجار الدولي في المخدرات.

وكانت مصالح الشرطة القضائية بطنجة قد باشرت، بتاريخ 09 أبريل الجاري، إجراءات معاينة سرقة بالكسر من داخل شقة سكنية، أسفرت عن الاستيلاء على بندقية صيد ومجموعة من الخراطيش الخاصة بالصيد ومتعلقات شخصية، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وقد قادت الأبحاث والتحريات الميدانية، وفق المصدر ذاته، إلى تحديد هوية شخصين من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في تورطهما في ارتكاب هذه السرقة وإيقافهما، فضلا عن إيقاف شخص ثالث يشتبه في تورطه في شراء وتصريف جزء من المسروقات التي تتضمن بندقية الصيد.

ومواصلة للأبحاث، جرى، صباح اليوم الأحد، إيقاف شخصين بأحد الدواوير التابعة للجماعة القروية باب برد نواحي مدينة شفشاون، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة عن حجز بندقية الصيد ومجموعة من الخراطيش المتحصلة من هذه السرقة بحوزة أحدهما، فضلا عن حجز سيارة نفعية محملة بطنين اثنين و563 كيلوغراما من مخدر الشيرا وأربع سيارات خفيفة أخرى تحمل لوحات ترقيم مزورة.

وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الخمسة، الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و31 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي المتورطين المفترضين في هذه الأنشطة الإجرامية وباقي الامتدادات المحتملة لها.