24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2706:5713:3317:0620:0121:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "مراكز النداء" تدفع بالمستخدمين إلى حافة الخطر جرّاء "كورونا" (5.00)

  2. فكري: الريف تعرض للتهميش .. والمعاناة تنجب فنانين مبدعين (5.00)

  3. تسجيل 72 حالة جديدة لـ"كورونا" في المغرب .. الحصيلة: 1617 (5.00)

  4. سائق سيارة أجرة ينتحر شنقا داخل منزله بخريبكة (5.00)

  5. جمعية تدعم أمهات عازبات في "الطوارئ الصحية" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | خرق "الطوارئ" يوقف 105 أشخاص بإقليم ميدلت

خرق "الطوارئ" يوقف 105 أشخاص بإقليم ميدلت

خرق "الطوارئ" يوقف 105 أشخاص بإقليم ميدلت
محمد ايت حساين
الاثنين 13 أبريل 2020 - 05:25

تمكنت السلطات المحلية والأمنية بإقليم ميدلت، الأحد، من توقيف أربعة أشخاص، لمخالفتهم تدابير حالة الطوارئ الصحية التي اعتمدتها السلطات المختصة لمحاصرة انتشار جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

ووفق المعلومات التي وفرتها مصادر مسؤولة لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية تمكنت من توقيف شخصين من جماعة إيتز، وشخص واحد من جماعة تونفيت، فيما تمكنت مصالح الأمن الوطني بمدينة الريش من توقيف شخص واحد، لتورطهم في خرق حالة الطوارئ الصحية والعصيان وعدم الامتثال.

وفي إطار تنفيذها لعملية مراقبة احترام حالة الطوارئ الصحية، تمكنت السلطات المحلية والقوات العمومية بمختلف مناطق إقليم ميدلت، منذ 20 مارس الماضي الذي قررت فيه السلطات المختصة حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء البلاد، من توقيف 105 أشخاص من أصل 394 شخصا، لتورطهم في خرق حالة الطوارئ الصحية والعصيان وعدم الامتثال، حسب مصادر مسؤولة.

وأضافت المصادر ذاتها أن جميع الموقوفين تم وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية وتقديمهم أمام النيابة العامة المختصة، حيث تم إطلاق عدد منهم بكفالة مالية والالتزام بعدم تكرار الفعل المنسوب إليهم، وإحالة ملفات آخرين إلى جلسات في الأشهر المقبلة.

وكشف مصدر أمني مسؤول أن المصالح الأمنية من سلطات محلية والشرطة والدرك الملكي استعانت بطائرة "درون" في المناطق التابعة لها من أجل تسهيل عملية مراقبة الوضع ورصد مخالفي الطوارئ الصحية، مشددا على أن كل من خالف القانون يعرض نفسه للاعتقال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.