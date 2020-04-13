خرق "الطوارئ" يوقف 105 أشخاص بإقليم ميدلت

محمد ايت حساين

تمكنت السلطات المحلية والأمنية بإقليم ميدلت، الأحد، من توقيف أربعة أشخاص، لمخالفتهم تدابير حالة الطوارئ الصحية التي اعتمدتها السلطات المختصة لمحاصرة انتشار جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

ووفق المعلومات التي وفرتها مصادر مسؤولة لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية تمكنت من توقيف شخصين من جماعة إيتز، وشخص واحد من جماعة تونفيت، فيما تمكنت مصالح الأمن الوطني بمدينة الريش من توقيف شخص واحد، لتورطهم في خرق حالة الطوارئ الصحية والعصيان وعدم الامتثال.

وفي إطار تنفيذها لعملية مراقبة احترام حالة الطوارئ الصحية، تمكنت السلطات المحلية والقوات العمومية بمختلف مناطق إقليم ميدلت، منذ 20 مارس الماضي الذي قررت فيه السلطات المختصة حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء البلاد، من توقيف 105 أشخاص من أصل 394 شخصا، لتورطهم في خرق حالة الطوارئ الصحية والعصيان وعدم الامتثال، حسب مصادر مسؤولة.

وأضافت المصادر ذاتها أن جميع الموقوفين تم وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية وتقديمهم أمام النيابة العامة المختصة، حيث تم إطلاق عدد منهم بكفالة مالية والالتزام بعدم تكرار الفعل المنسوب إليهم، وإحالة ملفات آخرين إلى جلسات في الأشهر المقبلة.

وكشف مصدر أمني مسؤول أن المصالح الأمنية من سلطات محلية والشرطة والدرك الملكي استعانت بطائرة "درون" في المناطق التابعة لها من أجل تسهيل عملية مراقبة الوضع ورصد مخالفي الطوارئ الصحية، مشددا على أن كل من خالف القانون يعرض نفسه للاعتقال.