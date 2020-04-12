السلطات تعيد زوجة مطرودة إلى بيتها في مراكش

إبراهيم مغراوي

أعادت السلطة المحلية بالملحقة الإدارية للحي الحسني بمراكش ورئيس الدائرة الأمنية الثامنة التابعة لمقاطعة المنارة بالمدينة ذاتها، اليوم الأحد، زوجة رفقة ابنتها إلى بيت الزوجية.

وتعرضت هذه الزوجة، التي يعود مسقط رأسها إلى مدينة بوجدور، صباح اليوم نفسه، للطرد من منزل زوجها؛ وهو ما دفع عناصر الأمن إلى نقلها وطفلتها، التي تبلغ من العمر خمس سنوات، إلى مقر الدائرة الأمنية المذكورة.

وقالت هذه الزوجة في تصريح صحافي: "منذ زواجي وأنا أعيش على هذا الوضع"، ثم أضافت: "طردوني من المنزل في هذا الظرف الحرج".

وأوردت: "رفعت عليه دعوى قضائية وحكمت المحكمة لصالحي، وبعدها طلب مني العودة إلى بيت الزوجية، فرجعت من أجل ابنتي، لأتعرض من جديد للطرد في الساعة الرابعة صباحا".