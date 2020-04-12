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الرئيسية | حوادث | السلطات تعيد زوجة مطرودة إلى بيتها في مراكش

السلطات تعيد زوجة مطرودة إلى بيتها في مراكش

السلطات تعيد زوجة مطرودة إلى بيتها في مراكش
إبراهيم مغراوي
الأحد 12 أبريل 2020 - 19:50

أعادت السلطة المحلية بالملحقة الإدارية للحي الحسني بمراكش ورئيس الدائرة الأمنية الثامنة التابعة لمقاطعة المنارة بالمدينة ذاتها، اليوم الأحد، زوجة رفقة ابنتها إلى بيت الزوجية.

وتعرضت هذه الزوجة، التي يعود مسقط رأسها إلى مدينة بوجدور، صباح اليوم نفسه، للطرد من منزل زوجها؛ وهو ما دفع عناصر الأمن إلى نقلها وطفلتها، التي تبلغ من العمر خمس سنوات، إلى مقر الدائرة الأمنية المذكورة.

وقالت هذه الزوجة في تصريح صحافي: "منذ زواجي وأنا أعيش على هذا الوضع"، ثم أضافت: "طردوني من المنزل في هذا الظرف الحرج".

وأوردت: "رفعت عليه دعوى قضائية وحكمت المحكمة لصالحي، وبعدها طلب مني العودة إلى بيت الزوجية، فرجعت من أجل ابنتي، لأتعرض من جديد للطرد في الساعة الرابعة صباحا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - كمال الأحد 12 أبريل 2020 - 20:18
اللهم اصلح بيوت المسلمين واجمع شمل الاسر وردهم الى دينك ردا جميلا وابعد عنهم وساوس الشيطان وكيده انك على كل شيء قدير.
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60
2 - صقر الأحد 12 أبريل 2020 - 20:23
انا معرفتش . بحال هذا نوع ذيال البشر . واش مافيهش حتى ذرة ذيال حنان على الاسرة ذيالو او فيها اطفال . او في هذا الوقت الحرج . نسألو الله العفو والعافية من هذا انوع .
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38
3 - الصراحة على عين ميكا الأحد 12 أبريل 2020 - 20:23
لاحول ولا قوة الا بالله ضروف صعوبة تمر بها البلاد والأغلبية الساحقة من الأسر بسبب هذا البلاء اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء ارفع عن سكان الارض هذا البلاء.
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