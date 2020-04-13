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كُتّاب وآراء
مارتيل تسجل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا"
سجلت مدينة مارتيل، التابعة ترابيا لعمالة المضيق الفنيدق، أول أمس السبت، أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بعدما جاءت نتائج تحاليل مخبرية أجريت لامرأة إيجابية.
مصدر طبي أفاد لهسبريس بأن أسرة المرأة المصابة وضعت بالحجر الصحي المنزلي، بإشراف من الخلية الإقليمية التي تتكفل بمراقبة وضعها الصحي، وفق الإجراءات الاحترازية المعمول بها، مشيرا إلى أن "رب الأسرة كان الوحيد الذي يغادر البيت للتسوق، ولم يثبت أن كان أفرادها في اتصال مع أحد المصابين، كما لم يثبت مغادرتهم مدينة مارتيل".
يذكر أن عمالة المضيق الفنيدق كانت قد سجلت إصابة رجل وزوجته بكوفيد-19، في أواخر شهر مارس الماضي، بمدينة المضيق، وبتأكيد إصابة حالة بمارتيل، ترتفع الحصيلة بها إلى 3 حالات.