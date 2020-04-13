24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2706:5713:3317:0620:0121:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "مراكز النداء" تدفع بالمستخدمين إلى حافة الخطر جرّاء "كورونا" (5.00)

  2. فكري: الريف تعرض للتهميش .. والمعاناة تنجب فنانين مبدعين (5.00)

  3. تسجيل 72 حالة جديدة لـ"كورونا" في المغرب .. الحصيلة: 1617 (5.00)

  4. سائق سيارة أجرة ينتحر شنقا داخل منزله بخريبكة (5.00)

  5. جمعية تدعم أمهات عازبات في "الطوارئ الصحية" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | مارتيل تسجل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا"

مارتيل تسجل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا"

مارتيل تسجل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا"
جمال سماحي من تطوان
الاثنين 13 أبريل 2020 - 04:37

سجلت مدينة مارتيل، التابعة ترابيا لعمالة المضيق الفنيدق، أول أمس السبت، أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بعدما جاءت نتائج تحاليل مخبرية أجريت لامرأة إيجابية.

مصدر طبي أفاد لهسبريس بأن أسرة المرأة المصابة وضعت بالحجر الصحي المنزلي، بإشراف من الخلية الإقليمية التي تتكفل بمراقبة وضعها الصحي، وفق الإجراءات الاحترازية المعمول بها، مشيرا إلى أن "رب الأسرة كان الوحيد الذي يغادر البيت للتسوق، ولم يثبت أن كان أفرادها في اتصال مع أحد المصابين، كما لم يثبت مغادرتهم مدينة مارتيل".

يذكر أن عمالة المضيق الفنيدق كانت قد سجلت إصابة رجل وزوجته بكوفيد-19، في أواخر شهر مارس الماضي، بمدينة المضيق، وبتأكيد إصابة حالة بمارتيل، ترتفع الحصيلة بها إلى 3 حالات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.