ألسنة النيران تأتي على النخل في واحة بإقليم زاكورة

محمد ايت حساين

اندلع حريق مهول بواحة النخيل تمكاسلت، الواقعة بجماعة أفرا في إقليم زاكورة، وأتى على العشرات من أشجار النخيل وفق مصادر محلية.

وأفادت المصادر ذاتها، في تصريحات متطابقة لهسبريس، بأن النيران الناشبة بالواحة تسببت في احتراق نحو 200 نخلة، دون تسجيل خسائر بشرية.

واستنفر الحريق كلا من الوقاية المدنية والدرك الملكي من أجل السيطرة عليه، وفتح تحقيق في ظروف وملابسات اندلاع اللهب؛ تحت إشراف النيابة العامة المختصة.