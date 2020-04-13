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الرئيسية | حوادث | ألسنة النيران تأتي على النخل في واحة بإقليم زاكورة

ألسنة النيران تأتي على النخل في واحة بإقليم زاكورة

ألسنة النيران تأتي على النخل في واحة بإقليم زاكورة
محمد ايت حساين
الاثنين 13 أبريل 2020 - 12:10

اندلع حريق مهول بواحة النخيل تمكاسلت، الواقعة بجماعة أفرا في إقليم زاكورة، وأتى على العشرات من أشجار النخيل وفق مصادر محلية.

وأفادت المصادر ذاتها، في تصريحات متطابقة لهسبريس، بأن النيران الناشبة بالواحة تسببت في احتراق نحو 200 نخلة، دون تسجيل خسائر بشرية.

واستنفر الحريق كلا من الوقاية المدنية والدرك الملكي من أجل السيطرة عليه، وفتح تحقيق في ظروف وملابسات اندلاع اللهب؛ تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - فلاح الاثنين 13 أبريل 2020 - 12:15
ليس هنال حرارة مفرطة لتشتعل النار صدفة و لم تكن اي عواصف رعدية ربما هذا من فعل فاعل
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