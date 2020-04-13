الأمن يحبط تهريب قرابة طنين من الحشيش بالناظور

هسبريس من الرباط

بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالناظور من توقيف أربعة أشخاص للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أورد أن من بين الموقوفين فتاة وشخص من ذوي السوابق القضائية، ومواطن إسباني يقيم في المغرب بطريقة غير مشروعة.

وقد تم توقيف المشتبه فيهم خلال عملية أمنية بـ"شاطئ بوقانة" ببلدية بني أنصار، ضواحي مدينة الناظور، متلبسين بمحاولة تنفيذ عملية تهريب شحنة من مخدر الشيرا مكونة من 52 رزمة، يبلغ وزنها الإجمالي طنا و770 كيلوغراما، معبأة وملفوفة بطريقة خاصة لتسهيل نقلها عبر المسالك البحرية.

عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية، يقول البلاغ، أسفرت عن حجز قاربين تقليديين وخمسة محركات بحرية، فضلا عن 42 برميلا من الوقود من سعة 40 لترا، ومبلغ مالي قدره 74 مليون سنتيم من العملة الوطنية، وكذا ثلاثة دراجات نارية بدون لوحات ترقيم، وأربع سيارات يشتبه في كونها مزورة.

كما مكنت العملية، يورد المصدر نفسه، من حجز معدات خاصة بالملاحة البحرية عبارة عن صدريات ومضخات مائية ومعدات صيانة، ومجموعة من قنينات المشروبات الكحولية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الأربعة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي المتورطين المفترضين في هذه الأنشطة الإجرامية، ورصد امتداداتها المحتملة لها محليا ودوليا.