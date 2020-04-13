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الرئيسية | حوادث | محجوزات "داعشي أبي الجعد".. رصاصات وأسهم وقاطعة حديدية

محجوزات "داعشي أبي الجعد".. رصاصات وأسهم وقاطعة حديدية

محجوزات "داعشي أبي الجعد".. رصاصات وأسهم وقاطعة حديدية
هسبريس من الرباط
الاثنين 13 أبريل 2020 - 17:43

علمت هسبريس أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية المعروف اختصارا بـ"البسيج" دخل على خط التحقيقات والأبحاث الجنائية في قضية المتطرف المتشبع بالفكر "الداعشي"، الذي حاول قتل شرطي بإحدى المدارات الطرقية بمدينة أبي الجعد، يوم الخميس الماضي؛ وذلك للكشف عن ملامح المشروع الفردي أو الجماعي الذي انخرط فيه للمساس بالنظام العام.

وحسب مصادر هيسبريس، فقد أسفرت عمليات التفتيش التي باشرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية وعناصر من الشرطة القضائية المحلية بمنزل الموقوف في مدينة أبي الجعد عن حجز أقنعة وكيس بلاستيكي يحتوي على أغلفة رصاصات فارغة قديمة، و8 أسهم حديدية مصنوعة من أنابيب مجوفة.

ومكنت عمليات التمشيط والتفتيش أيضا من حجز منظار وقاطعة حديدية مصحوبة بعدة أقراص يشتبه في استخدامها في تقطيع وتوضيب قطع حادة.

ويتلقى الموقوف العلاج حاليا في مستشفى ابن سينا بالرباط، بعد إصابته بثلاث رصاصات في أطرافه السفلى، مع وضعه رهن إشارة المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا لتعميق البحث معه حول المنسوب إليه.

يذكر أن دورية أمنية تتكون من شرطيين كانت تقوم بتطبيق إجراءات حالة الطوارئ يوم الخميس الماضي بإحدى المدارات الطرقية بمدينة أبي الجعد، عندما تم ضبط المشتبه فيه على متن دراجة هوائية مرتديا وشاحا يحجب معطياته التشخيصية.

وعند محاولة إخضاعه لإجراءات المراقبة والتحقق من وثائقه التعريفية، باغت "الداعشي" أحد الشرطيين وانهال عليه بطعنات خطيرة على مستوى الرأس والكتف والعنق بواسطة أداة حديدية.

إثر ذلك، لاذ المشتبه فيه بالفرار وتحصن بسطح منزله، مبديا مقاومة عنيفة ومهددا عناصر الشرطة، التي تدخلت لتوقيفه، باستخدام سيف من الحجم الكبير؛ وهو ما اضطرها لاستهدافه بواسطة ثلاثة أعيرة نارية أصابته على مستوى أطرافه السفلى، الأمر الذي سمح بضبطه وتحييد الخطر الصادر عنه.

تجدر الإشارة إلى أن الشرطي، الذي تعرض لإصابات جسدية بليغة، تم نقله نحو المستشفى الإقليمي بمدينة خريبكة، لإجراء العمليات الجراحية الضرورية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - simo الاثنين 13 أبريل 2020 - 17:49
بصفتي مواطن مغربي أتقدم بجزيل الشكر للبسبج
برافو عليكم
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69
2 - بوجمعة من سلا الاثنين 13 أبريل 2020 - 17:52
حسبي الله ونعم الوكيل
اللهم إنا هذا منكر تعدي على ناس في مجتمع الحمدلله على نعمة أمن الدولة
خسهوم إحكام عليه بي اكتر من 15 سنة نافذ
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16
3 - متتبع الاثنين 13 أبريل 2020 - 17:54
هذا داعشي مسكون، مكانه مستشفي الأمراض النفسية داخل خلية معزولة لا تتعدى مترين مربع مدى الحياة
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12
4 - Nabil الاثنين 13 أبريل 2020 - 17:54
فنظر ديالي أنا أي إرهابي تشد فلمغريب يعدموه
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30
5 - تاوناتي الاثنين 13 أبريل 2020 - 17:54
اتمنى الشفاء العاجل للشرطي ضحية هذا المجرم.واتمنى ان يبقى هذا المسخ في السجن حتى اخر رمق في حياته..هذا مانجنيه من ايديولجية الشرق المتخلفة.علينا ان نعلم ابناءنا العيش المشترك مع كل الامم وكل الاديان.فكل بني ادم خلقه الله، واذا اراد فناءه لايحتاج الى داعشي مقمل ليقوم بهذا العمل.
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20
6 - sun shine state الاثنين 13 أبريل 2020 - 17:55
une balle dans la tete suffisait.
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9
7 - Imad Sehraoui الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:08
بانلي هاد بنادم كانت عند هواية ديال تقطاع الحديد. واش ذاك القرطاص كان باغي يدير بيه شي سنسلة و لا صمطة بحال رومبو. قرطاص باباه مصدي على يامو. موت ديال الضحك. و جباد. و العباد عندوا جباد. هادا خاصوا هي مردة. قاليك الباسيج. بانلي هي ضيعنا وقت الباسيج فهاد بنادم.
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4
8 - زينب الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:09
تحياتي للجميع المغرب
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2
9 - BGB الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:10
هل حياز مثل هذه الأشياء يدل على أنه داعشي؟
لمذا تورون ايها؟
مقتل أي نفس، يجب أن يكون محل بحث...
أما أن يكون مواطن او أجنبي او داعشي أو شاد او من أهل لوط لا يهم...
المهم هو أن من قتل نفسا بغير حق كما ....
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-7
10 - ملاحظ الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:12
بالنسبة لمثل هؤلاء وجب تنفيد عقوبة الإعدام في حقهم وانتهى الكلام.
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4
11 - مواطن2 الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:12
هناك اوبئة كثيرة تعرفها المجتمعات ومنها وباء الارهاب.هذا الشخص لا بد ان يكون متشبعا بروح ارهابية اعمت بصيرته لدرجة انه اعتدى على سلطات عمومية ساهرة على مصلحة المواطنين.هذا الشخص يجب ان يخضع لقانون خاص ويعاقب باقصى ما يمكن لكونه ارهابيا واعتدى على سلطة ساهرة على سلامة المواطنين. الحالة الراهنة تتطلب تضامنا من طرف الجميع بتكثيف الجهود ومساعدة الساهرين على حماية المواطنين بجمبع الوسائل...اقلها الامتثال للتعليمات الصادرة .قوم تجندوا لنشر الرعب حتى في احلك الاوقات. يستحقون عقابا مضاعفا.
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4
12 - باحث جامعي الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:13
في الحقيقة لا ندري كيف كنا سنعيش لولا حنكة و يقطة الامن بكل تفرعاته , اتقدم بدعواتي الخالصة للشرطي المصاب و اتمنى له الشفاء العاجل و اشكره و اشكر الامن الوطني والبسيج على المجهودات العظيمة التي يبدلونها من اجل راحة الوطن الله ارحم لكم الوالدين .
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7
13 - المختار الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:15
البسيج الدرع الواقي للمملكة .تحية لهم وعلى راسهم الاخ الفاضل الخيام اعانكم الله
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5
14 - أدربال الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:15
إن كان داعشيا إرهابيا فعلا ؟
فلابد أن يلتزم بقواعد الإرهاب .
لأن الإرهابيين عادة يخططون للقتل الجماعي للأفراد لكي يكون لفعلتهم و قع و صدى و بالتالي زرع الرعب و الخوف و الإرهاب في نفوس الأبرياء .
و صاحبنا زاغ عن القاعدة !!
عدم إتقانه أبجديات الإرهاب يدل على أنه مختل عقليا و البسيج عادة يبالغون في التضخيم باش إقولو لينا نعسو براحتكم نحن في حراستكم !!!
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-3
15 - Samir الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:15
اللهم احفض بلدنا من كل مكروه ، هدا العام و بسبب كورونا بقي النحل في الحجر الصحي لهدا لم نسمع عن القاء القبض على خلايا نائمة كما حدث في مثل هاته الأوقات من السنوات الفارطة.
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-1
16 - يبت الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:15
مسكين حتما يعاني من مرض نفسي ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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-3
17 - Mann الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:18
داخل كل مغربي تقريبًا يوجد داعشي بدرجات مختلفة .. انظر التعليقات على مواضيع كورونا و يظهر لك ذلك جليًا !
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-8
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