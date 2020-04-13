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الرئيسية | حوادث | الرقم الأخضر يطيح بطبيب في المستعجلات بخريبكة

الرقم الأخضر يطيح بطبيب في المستعجلات بخريبكة

الرقم الأخضر يطيح بطبيب في المستعجلات بخريبكة
هسبريس من خريبكة
الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:01

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة الأمن الإقليمي بخريبكة، اليوم، طبيبا داخليا يعمل بقسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الثاني بالمدينة ذاتها، بسبب ضبطه متلبسا بتلقي رشوة.

وأوضحت مصادر الجريدة أن رئاسة النيابة العامة تلقّت شكاية عبر الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة (الرقم الأخضر)، يشير المشتكي من خلالها إلى أن طبيبا بقسم المستعجلات طالبه بمبلغ مالي قدره 1500 درهم، مقابل تسليم زوجته شهادة طبيّة لاستغلالها في ملف قضائي، قبل أن تحيل رئاسة النيابة العامة القضية على وكيل الملك بابتدائية خريبكة لاتخاذ المتعيّن.

وأضافت المصادر ذاتها أنه بعد استماع وكيل الملك للمشتكي، تم التنسيق مع رئيس مصلحة الشرطة القضائية بخريبكة، حيث جرى نسخ الأوراق المالية وضبط أرقامها التسلسلية، قبل توجيه المشتكي إلى ضرورة الانتقال إلى قسم المستعجلات والاستجابة لطلب الطبيب، تحت مراقبة عناصر أمنية، وبحضور وكيل الملك.

وفور تسلّم الطبيب المبلغ المتفق عليه، سارعت عناصر الأمن إلى إيقافه متلبسا بتلقّي الرشوة، ليتم نقله إلى مقر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، من أجل الاستماع إليه ووضعه رهن الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يُجرى تحت إشراف النيابة العامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - طبيب داخلي الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:16
إنه طبيب داخلي وليس من حقه تسليم شهادة طبية لانه في فترة تدريب ولم يقدم أطرحته كدكتور.
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2 - خالد الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:16
أنا ضد الرشوة. و لكن كم يتقاضى الطبيب شهريا. و كم يتقاضى البرلماني الامي.
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3 - تازي حر الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:17
في مدينتي طبيب معروف للجميع
الشواهد و نسبة العجز مقرونة بالاسعار المدفوعة له
ولا احد يحرك ساكنا
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4 - حسبنا الله ونعم الوكيل الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:19
الفقيه للي تسنينا باركتو دخل الجامع ببلغتو. حسبنا الله ونعم الوكيل
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5 - ولد زايو الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:19
وما أكثرهم في جميع المؤسسات. لا يستحون رغم الأجر الشهري الذي يتقاضون ورغم ما يشاهدون مِن مَنْ لا يجد حتى قوت يومه.
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6 - سلاما الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:21
طبيب منعدم الأخلاق يجب على النيابة القضائية أن تربيه تربية حسنة وتعطي به العبر.
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7 - حوتا واحدا تخنز شواري! الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:21
هذا الطبيب ﻻ يعرف الله ﻻ في الرخاء وﻻ في الشدة !! امام عينه ناس تموت مصائب بالجملة رغم دالك يطلب الرشوة !! فساد ما بعده فساد !! ﻻ ينفع مع هؤلاء الشياطين اﻻ نار جهنم . اللعنة على المرتشين إلى يوم الدين.
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8 - DALAMOUNI الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:22
لاحول ولاقوه الا بالله العلي العظيم واش هاذا وقت الرشوة والفساد انتم ايها الاطباء نعتبركم في هاته المرحلة جنودا لمحاربة الوباء والبلاء هاذا ماجنيت على رأسك وما جنى عليك أحد
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9 - مواطنة مغربية الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:22
أقصى العقوبات أقصى العقوبات لهذا الطبيب ومنعه من مزاولة المهنة لانه ليس أهلا بها. في الوقت الذي يعرض فيه أطباء شرفاء حياتهم وحياة اسرهم للخطر، هذا الطبيب يبحث عن الربح الغير مشروع .
شكرا للمواطن الذي لم يمش في لعبته وبلغ عنه،
لا حول ولا قوة الا بالله
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10 - زواقي الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:24
حالة معزولة و فردية. هذا الطبيب من بقايا زمن السيبة . و لن أعتبره الطبيب الذي خنز كل الأطباء. فتحية و احترام للجيش الأبيض المحارب لكورونا و الذي قدم شهداء فداء لنا .
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11 - Nabil الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:25
من غشنا فليس منا...عيب و عار ان يخون الأمانة و المهنة النبيلة.
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12 - مرتن بري دو كيس الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:26
هذا الطبيب الله يعفو عليه من العمل في مهنة الطب التي لا يشرفها أمثاله..وهو لا زال داخلي...يأخد مالا حراما لفعل شيء يلزمه الثقة واحترام المهنة واحترام قسم الأطباء.وشرفه هو ....فإني والله أعلم اظن وبعض الظن اثم أن هذا الطبيب من الأطباء الذين ينجحون في امتحانات الولوج إلى كلية الطب بالمال والمعارف.وتجده طيلة حياته الدراسية ينجح بطرق ملتوية...وباعانات الاهل والمال...فكل ما يهمه هو المال ..( استرجاع ما خسره )..فلو كان له ضمير مهني لما اخذه الطمع في قيمة مالية ليس لها قيمة...1500 درهم ..ثمن عزومة لشخصين ....اللهم اغننا بحلالك عن حرامك...وبارك لنا فيما رزقتنا.وزدنا خيرا منه..وبارك لنا في ذرياتنا وارزقها التقوى والتقى.....وارفع عنا وعن بلاد المسلمين والبشرية جمعاء هذا الوباء فانت القوي ونحن الضعفاء...فارحم ضعفنا يا رب...آمين.
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13 - sun shine state الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:26
incroyable, ,meme les docteurs sont corrumpus, ,,,il risque de perdre des annees d,etudes pour 1500.dhs c,est vraiment malheureux.
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14 - fadilifadil الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:26
لاحول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم، في عز هده الازمة الأطباء اللدين يقاتلون ليل نهار من اجلنا و تركوا كل عزيز عليهم و لم يروا فلدات اكبادهم كما هو الشأن لجميع الممرضين و الممرضات و للمنظفين و المنظفات ،هدا الطبيب المشكوك فيه كتب عليه هدا القدر و نتمنى من الله عز وجل ان لا يكون دلك صحيحا. و مرة اخرى نشيد بجميع الاطباء و الممرضين المجاهدين و لا نكن لكم إلا الحب و الاحترام و لا يمكن لنا ان نرد اليكم هدا الجميل ألا وهو تضحيتكم من أجلنا بالغالي و النفيس و تواجدكم في الصفوف الاولى من هده المعركة.و شكرا جزيلا للطاقم الطبي اينما كان.
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15 - سليكم الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:29
في زمن كورونا , لازالت الرشوة متفشية , هي اخطر من هذا الفيروس الفتاك
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16 - مغربي مغترب الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:32
طبيب مرتشي في عز كورونا معناه إنعدام القيم والأخلاق لذى البعض ممن يستغلون الظروف
فألف تحية لكل الأطباء المخلصين لمهنتهم النبيلة
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17 - حقيقة الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:32
برافو برافو عليكم. الله ينصر هاد وكيل الملك. وجب الضرب من حديد لقد سإمنا في كل مرة من سماع أحد أقرباءنا او أصدقائنا ابتز من طرف ممرض أو طبيب. بل حتى أن أبي كان في عيادة خاصة بين الحياة والموت واستغل الطبيب الفرصة لابتزازي باضافة 20 ألف درهم أخرى على ما اتفق عليه نظير ما يسمى رعاية ممتازة حسبه. أبي عاش زلن أسامح هذا الطبيب ما حييت
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18 - Mamou الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:34
التبليغ بالمرتشين و نصب الكمين لهم و ايقاعهم في الفخ هذا شيء جميل لكن المرتشين سيفظنون قريبا الي ذلك و يبتكرون أساليب جهنمية لم تخطر على بال احد و يقع من بلغ بهم في ورطة قد ترمي به إلي السجن لمدة كبيرة.
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19 - ثريا الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:34
لا حول ولا قوة إلا بالله. نحن نمر بفترة عصيبة نطلب الله العلي القدير أن يصرفها عنا و بعض الناس مع الأسف لازالت ضمائرهم و قلوبهم في خبر كان .
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20 - hanae الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:34
كنحيي هاد شخص لي دار شيكاية هادشي خاصو يكون ديما باش تنقا شوية هاد لبلاد من الاستغلالين
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21 - مواطنة حرة الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:35
هاد الرقم الاخضر كيتشدو به غر ولاد الشعب وهادوك لي كيشفرو الملايين علاش معمرهم تشدو.
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22 - سعيد الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:36
هاذا حيض من فيض ،كم من المظلومين يقبعون في السجون لشهور و سنوات بسبب شهادة طبية بدريهمات معدودة ، غريب امر اشباه البشر من هذه الطينة ، هاذا ذكرني بالقاضي الكاتب و الباحث الذي كان يكتب في اخبار اليوم عن اخلاقيات المهنة ، ثم القي القبض عليه متلبسا برشوة 2000 درهم اظنةان اسمه مشقاقة ، لا حول و لا قوة الا بالله ،،،،،،
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23 - كريم الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:36
مع الأسف الشديد ضبط في حالة تلبس ..صفته لطبيب كان عليه ان يوضفها في أعمال الخير والنفع العام بماتحصل عليه من علم ومعرفة..وان يضع في حساباته أن كل طعم لابد أن يكون محملا بصدارة..
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24 - محمد الزعري الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:37
ليست هذه من أخلاق الطب وللأسف أصبح جاري بها العمل لدى بعض المجرمين ولا يستحقون اسم أطباء هذا الصنف .وهناك أطباء بارزين وبارعين في الطب ولهم أخلاق كريمة أكثر الله من أمثالهم .
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25 - علي الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:37
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. أين هو الضمير المهني و الإنساني. الاخلاق لا تكتسب بالقراية (القراءة) ولكن بالتربية.
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