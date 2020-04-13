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كُتّاب وآراء
الرقم الأخضر يطيح بطبيب في المستعجلات بخريبكة
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة الأمن الإقليمي بخريبكة، اليوم، طبيبا داخليا يعمل بقسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الثاني بالمدينة ذاتها، بسبب ضبطه متلبسا بتلقي رشوة.
وأوضحت مصادر الجريدة أن رئاسة النيابة العامة تلقّت شكاية عبر الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة (الرقم الأخضر)، يشير المشتكي من خلالها إلى أن طبيبا بقسم المستعجلات طالبه بمبلغ مالي قدره 1500 درهم، مقابل تسليم زوجته شهادة طبيّة لاستغلالها في ملف قضائي، قبل أن تحيل رئاسة النيابة العامة القضية على وكيل الملك بابتدائية خريبكة لاتخاذ المتعيّن.
وأضافت المصادر ذاتها أنه بعد استماع وكيل الملك للمشتكي، تم التنسيق مع رئيس مصلحة الشرطة القضائية بخريبكة، حيث جرى نسخ الأوراق المالية وضبط أرقامها التسلسلية، قبل توجيه المشتكي إلى ضرورة الانتقال إلى قسم المستعجلات والاستجابة لطلب الطبيب، تحت مراقبة عناصر أمنية، وبحضور وكيل الملك.
وفور تسلّم الطبيب المبلغ المتفق عليه، سارعت عناصر الأمن إلى إيقافه متلبسا بتلقّي الرشوة، ليتم نقله إلى مقر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، من أجل الاستماع إليه ووضعه رهن الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يُجرى تحت إشراف النيابة العامة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (25)
الشواهد و نسبة العجز مقرونة بالاسعار المدفوعة له
ولا احد يحرك ساكنا
شكرا للمواطن الذي لم يمش في لعبته وبلغ عنه،
لا حول ولا قوة الا بالله
فألف تحية لكل الأطباء المخلصين لمهنتهم النبيلة