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الرئيسية | حوادث | خرق حالة الطوارئ يضع رئيس "الشباب الملكي" في سجن "عكاشة"

خرق حالة الطوارئ يضع رئيس "الشباب الملكي" في سجن "عكاشة"

خرق حالة الطوارئ يضع رئيس "الشباب الملكي" في سجن "عكاشة"
هسبريس - عبد الإله شبل
الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 10:00

قرّرت النيابة العامة بالدار البيضاء متابعة "ح، د"، رئيس جمعية الشباب الملكي، في حالة اعتقال، بعد مثوله ظهر اليوم الاثنين أمام وكيل الملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع.

وأحالت النيابة العامة بالمحكمة المذكورة الشخص سالف الذكر، الذي تم إيقافه السبت الماضي بتهمة خرق الطوارئ الصحية التي أمرت بها السلطات العمومية، على السجن المحلي عكاشة بالدار البيضاء، على أن يمثل بعد غد الأربعاء أمام القاضي بمحكمة عين السبع.

وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فقد تابعت النيابة العامة المتهم المذكور بتهمة خرق الطوارئ الصحية والتحريض على خرقها، إلى جانب التحريض على ارتكاب جناية جنح، فيما أسقطت عنه تهمة إهانة موظف عمومي.

وحسب المصادر نفسها، فقد وجد رئيس جمعية الشباب الملكي نفسه وحيدا أمام وكيل الملك، بعدما حضر محامي وزارة الداخلية؛ فيما تشير مصادرنا إلى أن عددا من المحامين يرفضون تسجيل نيابتهم عنه في الجلسة الأولى يوم الأربعاء.

وأوقفت المصالح الأمنية، السبت الماضي، المتهم المذكور على مستوى مقاطعة الحي الحسني، بعدما رفض الامتثال لتعليمات السلطات المحلية التي أمرته بولوج منزله، بعدما قرر تنظيم وقفة احتجاجية، حيث تجبر عليهم رافضا الاستجابة للسلطات؛ وهو ما دفع إلى إشعار النيابة العامة التي أمرت باعتقاله.

وتلاحق الموقوف شكايات عديدة من لدن المواطنين، بتهم عديدة؛ ضمنها النصب والاحتيال، مؤكدين أنه يستغل اسم "الشباب الملكي" لإيهام المسؤولين واستغلال ثقة المواطنين.

وفي هذا الصدد، لفت المحامي محمد الهيني إلى أن الموقوف المعني يعتقد بكون تسميته للجمعية بهذا الاسم "سيحميه ويحصنه، إذ راح يمنح صكوك الغفران والوطنية للمواطنين والمسؤولين وظل يتجول في المغرب والخارج بطوابع جمعيته في مشهد درامي هزيل مقسما المواطنين بين الملكي وغير الملكي، الوطني وغير الوطني".

وشدد الهيني، في تدوينة له على صفحته بـ"فيسبوك"، على وجوب "حل مثل هذه الجمعيات التمييزية والإجرامية التي تنتحل اسم الملك زورا وبهتانا للنصب والاحتيال على المواطنين والمسؤولين ومحاكمة مسيريها عما قاموا به من جرائم".

وأردف أن "اسم الملك أكبر من أن تحمله جمعية أو فئة؛ لأنه ملك لجميع المغاربة دون استثناء. لذا، نطالب بفتح بحث عاجل ومعمق في الموضوع، قبل أن تزداد جرائم هذه الجمعية التي أصبحت خطرا على النظام العام بدعوتها إلى التظاهر زمن الطوارئ".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - reda الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 10:17
نحن بحاجة إلى تثقيف الناس حول الطريقة المناسبة لارتداء القناع. لأن معظم الناس يضعونه على الفم فقط دون تغطية الأنف. وهذا خطأ. البعض الآخر يتركها معلقة فقط على الرقبة. يجب أن نعاقب من يرتدون القناع بطريقة خاطئة.
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9
2 - BOUYAOMAR الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 10:18
merci bien de donner les noms des personnes arrêtés
qu'il soit président ou pas
il faut appeler UN CHAT UN CHAT

BOUYA OMAR
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26
3 - strobaji الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 10:18
اشاطر تحليل ورأي الأستاذ الهيني اتجاه هذا الشخص
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82
4 - معلق الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 10:20
اقصى العقوبات مع حل جميع الجمعيات التي تستغل ثقة الدولة
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66
5 - كريم التدلاوي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 10:22
كلام ذ الهيني في الصميم فمال الجمعية هو الحل بحيث يطرح التساؤل حول قانونية الترخيص المسلم لهذه الجمعية ومن كان يحمي رئيسها بالنظر لما اقترفه في حق الكثير من المواطنين بل ذهبت به الجرأة لكي يستغل اسم الملك في انشطته المشبوهة
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59
6 - assifnwourgh الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 10:23
حسنا فعلت السلطات.. و لو تفضلت النيابة العامة و قامت بمتابعة أحد المهرجين الذي يعتبر نفسه ملكيا أكثر من الملك و مواطنا أكثر من المواطنين، بتهمة التحريض على القتل و عدم وضع الكمامة و بأي صفة قام يخطب في الناس و خرق الحظر الصحي..
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47
7 - yass الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 10:24
أشناهي الشباب الملكي ؟..واش شي نادي ولا شنو؟
مافهمتش
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29
8 - مراكشي امازيغي. الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 10:25
اين هي الجهة التي ترخص لمثل هذه )الجمعيات(النشاز ولا تراقبها،انه التسيب واستغلال اسم الجمعيات في المارب والاهواء الشخصية والنصب والاحتيال.نحن لا نحتاج لا الى جمعيات ولا احزاب لا تمثل المواطن احسن تمثيل بل فقط تستعمله كمطية للكسب وقضاء الاغراض الشخصية باستعمال المال العام،كفانا تسيبا من فضلكم.
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29
9 - mourad الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 10:26
شخص الملك قدسه المغاربة وقدسته الدساتير بما فيه دستور ٢٠١١ ولا عيب في ذلك . لكن أمثال هذا السيدالذي يتحايل بإستعماله إحترام الملك الذي يحترمه كل المغاربة ويحبونه يجب علينا محاربتهم معاقبتهم،وأنصحه بأن يجد طريقة أخرى لكسب قوته بوسائل شريفة
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27
10 - amal الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 10:26
De ma part, je vais juste reprendre ce paragraphe pour sa grande pertinence

"وشدد الهيني، في تدوينة له على صفحته بـ"فيسبوك"، على وجوب "حل مثل هذه الجمعيات التمييزية والإجرامية التي تنتحل اسم الملك زورا وبهتانا للنصب والاحتيال على المواطنين والمسؤولين ومحاكمة مسيريها عما قاموا به من جرائم".
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20
11 - حسن الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 10:27
الكثير منهم يعمل على تأسيس جمعية لحماية نفسه فيقوم بالنصب على المواطنين ويسرق الإعانات التي تقدم له باسم الجمعية........!!!
وما جل الجمعيات الا قناع لخدمة المصالح الشخصية باسم أعضائها........!!!
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26
12 - ضد الضد الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 10:27
اذا كان رئيسا للشباب الملكي على الاقل يطبق تعليمات الملك قصد القضاء على هذا الوباء بالمكوث في المنازل و عدم الخروج الا للقصوى . أو كان ينظم الى الجمعيات التي تساعد المواطنين من معوزين و عجزة. و ليس خرقا للقانون.
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21
13 - راجين الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 10:27
أتمنى من القاضي أن يدخله الى المستشفى الخاص بمرضى كورونا مجردا من اية وسيلة للوقاية حتى نرى هذه الجراة العمياء.
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19
14 - راصد الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 10:28
يجب أن يعاقب أشد العقاب لأن مثل هذا النوع يحسب نفسه أنه متميز عن بقية المغاربة و يكون شخصا وصوليا و يعيش متوهما كأنه شئ ذو قيمة كبيرة يحفظ بعض الكلمات الرنانة و شيئا من القانون فقط من أجل التلاعب به للتذكير إلى جانب العقوبة يجب عرضه على طبيب ليعالجه من أمراضه النفسية.
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21
15 - قولوا العام زين الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 10:28
الشباب الملكي كأن الشباب أخر من الخوارج اش هاد الفتنة الشعب كله ملكي ومالكي بشيوخه واأطفاله دون استثناء والملك نحن له وهو لنا
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20
16 - حليم سعيد الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 10:29
يوم امس فقط كنت ادردش مع نفسي و اقول كيف لهدا ان لا تعتقله السلطات و تتركه يفرح و يمرح و يسجل فيدوات لمساعده الناس و يتلقا امولا من المغاربة الكرماء .. على حسابه الخاص
كنعرف لي كيدير الخير تيعطي من مالو و مخبي مشافو حد هدا تيسرق و يمن بالفيدوات على الناس
اللهم احسن خاتمة امورنا كلها
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14
17 - Rachid Amir الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 10:29
تطبيق القانون على الجميع ولا يمكن لأي كان حصانته او شفاعتة إلا داخل القانون. لا فرق بين ملكي " عياشي كما يحب قوله أعداء المغرب" و الفوضوي و المتامر.
فما رأي المنظمات الدولية و الوطنية و المحامون و البرلمانات الهولندية و السويدية و الجنوب إفريقية و الهاجوجية الماجوجية وووووو...
و سنرى أب الزفزافي و خرجاته لصالح .... و الله لا شماته.
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4
18 - مواطن الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 10:34
المحامي الهيني في جميع الصلصات، هل يعرف أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته؟ أن أن قانون فايسبوك يقول شيء آخر.
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-14
19 - Mre الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 10:34
فعلا كل شيء ملكي في المغرب ألا الحجر الصحي و الجوع فهو يسمى الشعبي. بصحتكم غادرت الحمد لله و لن أعود و لو ميتا.
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-3
20 - KAMAL الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 10:35
الملكية هودلك القاسم المشترك بين المغاربة دون استتناء وتقسيم المغرب الى ملكيين وغير ملكيين يعتبر تمييزا صريحا وجب وقفه ;الملك بصفة خاصة والمغرب بصفة عامة لا يحتاجان الى التطبيل والتهليل والتملق بقدر ما يحتاجان الى التضحية ونكران الدات والصدق مع الله في العمل
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6
21 - المخلوف الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 10:35
لقد كشفت جائحة كورونا عن مجموعة من اصحاب الخروقات والتجوزات والامتيازات والاستغلال التي كانت تعمل في الدهاليز المعتمة والتي كانت تستغل التسميات او العلاقات او الانتمائات او صلة القرابة او السلطة والنفوذ التاريخي او الديني المتوارث من اجل كسب مآرب شخصية على حساب المواطنين.
لذا فالجائحة فرصة لاعادة النظر في عديد من القضايا والسلوكيات قصد تصحيحها والضرب بيد من حديد على كل من يصطاد في الماء العكر لبناء مجتمع يتسم بالشفافية والمصداقية وتكافؤ الفرص.
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6
22 - حقوقي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 10:39
بهذه المناسبة يرجى من السادة وكلاء الملك والوكلاء العامون تحريك الشكليات المقدمة ضد هذا الشخص
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5
23 - يـــحـيــــى الـــمــلـــك الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 10:44
نريد نفس المعاملة ونفس العقوبة لأخت البرلمانية ماء العينين !!
هدا لم نسمع منه شيئاً لكن صوتها هي وتهديدها سمعه كل المغاربة، ويجب محاكمة كل من تدخل في هده القضية ! الصوت مسموع والأسماء المتدخلة واضحة ، بينوا لينا حنة يديكم ياك تقولون العدالة فوق الجميع يالله أسيدي يـــــحــــيـــــى العدل.
نحن معكن ومع العدل . يـــــحــــيـــــى الـــمــــلـــك .وجدة لحبيبة
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1
24 - كريم التدلاوي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 10:52
إلى صاحب التعليق yass الذي يستفسر عن الشباب الملكي اجيبه ان الامر يتعلق بجمعية مؤسسة في إطار الظهير الشريف المنظم للجمعيات
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-1
25 - متطوع في المسيرة الخضراء الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 10:53
لايجوز لايي كان باستغلال النفود المطلوب أن يكون القانون فوق الجميع وتطبيق القانون أمر به الدستور والقضاء أساس الملك تحت شعار الله الوطن الملك
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0
26 - فرحات الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 10:56
بكل احترام وتقدير لكل غيور على وطنيته ووطنه احيي كل من شرطة ودرك ملكي وقوات مساعدة ورجال السلطة و الجيش قطاع الصحة وكل القوى التي تسهر على الأمن العام في هذه الظروف التي يمر بها العالم و خاصة وطننا المغرب ، و أقف اجلالا للهيئة القضائية التي تسهر على تطبيق قانون الحضر الصحي دون تمييز او امتياز لا حق لاي كان ستغلال اي شعار
ملكي او ديني او وطني او منصب عال فالكل سواسيا امام احترام القانون . ويبقى شعارنا كمغاربة هو الله الوطن الملک ./....
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1
27 - اسمس الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 10:57
كثيرًا من المتطرفين في الانتماء إلى هذا التوجه او ذاك يحتاجون إلى رعاية نفسية قبل تجريم افعالهم
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0
28 - عماد علي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 11:09
الغريب هو صمت اصحاب الحال على هذه التصرفات منذ عدة سنوات وفِي مختلف أطراف البلد هناك عشرات الجمعيات تحمل اسماء مريبة نبتت كالفطر تعبث بمشاعر المواطنين بدون اَي رادع رغم علم مختلف المصالح المختصة فهناك صمت مريب وغريب !!
يجب قطع هذه الخزعبلات وإلا فالعواقب تكون وخيمة في تقطيع اوصال المجتمع وبعث الرعب والكراهية بين المواطنين وهذا ليس في صالح منظومة التحكم على المدى البعيد والمتوسط رغم ان بعض أفرادها يباركون هذه التصرفات
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0
29 - كريم الجديدي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 11:14
كلنا ملكيون ولامبرر المزايدة علينا باسم هده الجمعية كثير من أعضاءها ينصبون ببطاقة الجمعية ويظنون أنهم فوق القانون.
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30 - ملاحظ الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 11:16
كيف رخص لهذا الإنسان تسمية جمعيات بهذا الاسم.
تجدر الإشارة إلى أن الملك لكل المغاربة.
لماذا لم تم ترخيصها بحمل ذلك الاسم لحمايته المفترضة.

ها لعيب بدأ يبان!!!!!!!
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