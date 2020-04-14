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كُتّاب وآراء
خرق حالة الطوارئ يضع رئيس "الشباب الملكي" في سجن "عكاشة"
قرّرت النيابة العامة بالدار البيضاء متابعة "ح، د"، رئيس جمعية الشباب الملكي، في حالة اعتقال، بعد مثوله ظهر اليوم الاثنين أمام وكيل الملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع.
وأحالت النيابة العامة بالمحكمة المذكورة الشخص سالف الذكر، الذي تم إيقافه السبت الماضي بتهمة خرق الطوارئ الصحية التي أمرت بها السلطات العمومية، على السجن المحلي عكاشة بالدار البيضاء، على أن يمثل بعد غد الأربعاء أمام القاضي بمحكمة عين السبع.
وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فقد تابعت النيابة العامة المتهم المذكور بتهمة خرق الطوارئ الصحية والتحريض على خرقها، إلى جانب التحريض على ارتكاب جناية جنح، فيما أسقطت عنه تهمة إهانة موظف عمومي.
وحسب المصادر نفسها، فقد وجد رئيس جمعية الشباب الملكي نفسه وحيدا أمام وكيل الملك، بعدما حضر محامي وزارة الداخلية؛ فيما تشير مصادرنا إلى أن عددا من المحامين يرفضون تسجيل نيابتهم عنه في الجلسة الأولى يوم الأربعاء.
وأوقفت المصالح الأمنية، السبت الماضي، المتهم المذكور على مستوى مقاطعة الحي الحسني، بعدما رفض الامتثال لتعليمات السلطات المحلية التي أمرته بولوج منزله، بعدما قرر تنظيم وقفة احتجاجية، حيث تجبر عليهم رافضا الاستجابة للسلطات؛ وهو ما دفع إلى إشعار النيابة العامة التي أمرت باعتقاله.
وتلاحق الموقوف شكايات عديدة من لدن المواطنين، بتهم عديدة؛ ضمنها النصب والاحتيال، مؤكدين أنه يستغل اسم "الشباب الملكي" لإيهام المسؤولين واستغلال ثقة المواطنين.
وفي هذا الصدد، لفت المحامي محمد الهيني إلى أن الموقوف المعني يعتقد بكون تسميته للجمعية بهذا الاسم "سيحميه ويحصنه، إذ راح يمنح صكوك الغفران والوطنية للمواطنين والمسؤولين وظل يتجول في المغرب والخارج بطوابع جمعيته في مشهد درامي هزيل مقسما المواطنين بين الملكي وغير الملكي، الوطني وغير الوطني".
وشدد الهيني، في تدوينة له على صفحته بـ"فيسبوك"، على وجوب "حل مثل هذه الجمعيات التمييزية والإجرامية التي تنتحل اسم الملك زورا وبهتانا للنصب والاحتيال على المواطنين والمسؤولين ومحاكمة مسيريها عما قاموا به من جرائم".
وأردف أن "اسم الملك أكبر من أن تحمله جمعية أو فئة؛ لأنه ملك لجميع المغاربة دون استثناء. لذا، نطالب بفتح بحث عاجل ومعمق في الموضوع، قبل أن تزداد جرائم هذه الجمعية التي أصبحت خطرا على النظام العام بدعوتها إلى التظاهر زمن الطوارئ".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (30)
qu'il soit président ou pas
il faut appeler UN CHAT UN CHAT
BOUYA OMAR
مافهمتش
"وشدد الهيني، في تدوينة له على صفحته بـ"فيسبوك"، على وجوب "حل مثل هذه الجمعيات التمييزية والإجرامية التي تنتحل اسم الملك زورا وبهتانا للنصب والاحتيال على المواطنين والمسؤولين ومحاكمة مسيريها عما قاموا به من جرائم".
وما جل الجمعيات الا قناع لخدمة المصالح الشخصية باسم أعضائها........!!!
كنعرف لي كيدير الخير تيعطي من مالو و مخبي مشافو حد هدا تيسرق و يمن بالفيدوات على الناس
اللهم احسن خاتمة امورنا كلها
فما رأي المنظمات الدولية و الوطنية و المحامون و البرلمانات الهولندية و السويدية و الجنوب إفريقية و الهاجوجية الماجوجية وووووو...
و سنرى أب الزفزافي و خرجاته لصالح .... و الله لا شماته.
لذا فالجائحة فرصة لاعادة النظر في عديد من القضايا والسلوكيات قصد تصحيحها والضرب بيد من حديد على كل من يصطاد في الماء العكر لبناء مجتمع يتسم بالشفافية والمصداقية وتكافؤ الفرص.
هدا لم نسمع منه شيئاً لكن صوتها هي وتهديدها سمعه كل المغاربة، ويجب محاكمة كل من تدخل في هده القضية ! الصوت مسموع والأسماء المتدخلة واضحة ، بينوا لينا حنة يديكم ياك تقولون العدالة فوق الجميع يالله أسيدي يـــــحــــيـــــى العدل.
نحن معكن ومع العدل . يـــــحــــيـــــى الـــمــــلـــك .وجدة لحبيبة
ملكي او ديني او وطني او منصب عال فالكل سواسيا امام احترام القانون . ويبقى شعارنا كمغاربة هو الله الوطن الملک ./....
يجب قطع هذه الخزعبلات وإلا فالعواقب تكون وخيمة في تقطيع اوصال المجتمع وبعث الرعب والكراهية بين المواطنين وهذا ليس في صالح منظومة التحكم على المدى البعيد والمتوسط رغم ان بعض أفرادها يباركون هذه التصرفات
تجدر الإشارة إلى أن الملك لكل المغاربة.
لماذا لم تم ترخيصها بحمل ذلك الاسم لحمايته المفترضة.
ها لعيب بدأ يبان!!!!!!!