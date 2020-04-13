3 سنوات حبسا تنتظر "نصّاب المحاكم" في أكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

قضت المحكمة الابتدائية بأكادير، اليوم الاثنين، بإدانة شخص بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم؛ وذلك لضلوعه في قضية تتعلق بالنصب والتدخل بغير حق في وظيفة عامة، إذ جرى اعتقاله في شهر مارس على خلفية تسجيل صوتي، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم فيه قدرته على التدخل لحل قضايا معروضة على القضاء.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير قد فتح، بداية شهر مارس المنصرم، بحثا في شأن حقيقة الادعاءات المضمنة بالتسجيل الصوتي، حيث أسفرت الأبحاث عن توقيف أحد المشتبه فيهم وإخضاع صوته لخبرة تقنية، أسندت مهمة القيام بها إلى معهد التحليلات للفيديو والصوت التابع للدرك الملكي بالرباط.

وقال بلاغ سابق للوكيل العام باستئنافية أكادير إنه "بعد التوصل بنتائج الخبرة، ومسطرة البحث التمهيدي المنجز في الموضوع، أحيل المعني بالأمر على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، والذي بادر إلى تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهته من أجل ارتكابه لجنحتي النصب والتدخل بغير حق في وظيفة عامة، أو القيام بعمل من أعمال تلك الوظيفة طبقا للفصلين الـ540 والـ380 من القانون الجنائي، مع التماس إصدار أمر بإيداعه السجن، وهو ما استجاب له قاضي التحقيق وحدد تاريخ 19 مارس كأمد للاستنطاق التفصيلي".