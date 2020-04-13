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خرق الطوارئ يضع شخصين في قبضة درك تزنيت
الاثنين 13 أبريل 2020 - 15:50
تمكنت عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي تزنيت، الاثنين، من ضبط سيارة من نوع "بيكوب" قادمة من إقليم سطات، محملة بكمية مهمة من الديك الرومي كانت في طريقها للبيع بالسوق المحلي.
وحسب المعطيات المتوفرة لهسبريس، فإن هذه العملية، التي نفذتها دورية دركية متنقلة على مستوى مركز ودادية الخير جماعة الركادة، مكنت من توقيف سائق السيارة ومرافقه، لعدم توفرهما على شهادة التنقل الاستثنائية التي أقرتها السلطات العامة، في ظل حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها البلاد.
ووُضع الموقوفان رهن تدبير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمهما أمام النيابة العامة المختصة بابتدائية تزنيت قصد متابعتهما بالمنسوب إليهما.