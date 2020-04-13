24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2706:5713:3317:0620:0121:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. شبكة صحية تحذر من اختبارات "كورونا" السلبية الخاطئة بالمغرب (5.00)

  2. كفاءات مغربية بأمريكا تُصلح أجهزة التنفس بمستشفيات المملكة (5.00)

  3. مارتيل تسجل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" (5.00)

  4. تعافي 3 طفلات وامرأة من "كورونا" بمدينة فاس (5.00)

  5. شركات فرنسية بالمغرب تساهم بنصف مليار درهم (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | ترويج كمامات يوقع بشخص في يد أمن كلميم

ترويج كمامات يوقع بشخص في يد أمن كلميم

ترويج كمامات يوقع بشخص في يد أمن كلميم
مصطفى البكار
الاثنين 13 أبريل 2020 - 19:27

أوقفت المصالح الأمنية بكلميم، اليوم الاثنين، شخصا يشتبه في تورطه في بيع كمامات غير مطابقة للمعايير الطبية المعمول بها، وترويجها بطريقة غير قانونية لفائدة المواطنين.

وتمت هذه العملية بتنسيق بين السلطات المحلية بالملحقة الإدارية الخامسة وعناصر الأمن الوطني التابعة للدائرة الأمنية الثانية، بعد إخبارية تم التوصل بها في الموضوع.

واحتُفظ بالمعني بالأمر رهن الاعتقال الاحتياطي لفائدة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل معرفة مصدر الكمامات المروجة وكافة التفاصيل المتعلقة بالقضية ذاتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.