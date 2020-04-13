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ترويج كمامات يوقع بشخص في يد أمن كلميم
الاثنين 13 أبريل 2020 - 19:27
أوقفت المصالح الأمنية بكلميم، اليوم الاثنين، شخصا يشتبه في تورطه في بيع كمامات غير مطابقة للمعايير الطبية المعمول بها، وترويجها بطريقة غير قانونية لفائدة المواطنين.
وتمت هذه العملية بتنسيق بين السلطات المحلية بالملحقة الإدارية الخامسة وعناصر الأمن الوطني التابعة للدائرة الأمنية الثانية، بعد إخبارية تم التوصل بها في الموضوع.
واحتُفظ بالمعني بالأمر رهن الاعتقال الاحتياطي لفائدة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل معرفة مصدر الكمامات المروجة وكافة التفاصيل المتعلقة بالقضية ذاتها.