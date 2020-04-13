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الرئيسية | حوادث | عجوز ثمانينية تنهي حياتها شنقا ضواحي تاونات

عجوز ثمانينية تنهي حياتها شنقا ضواحي تاونات

عجوز ثمانينية تنهي حياتها شنقا ضواحي تاونات
رشيد الكويرتي من فاس
الاثنين 13 أبريل 2020 - 23:50

أنهت سيدة مسنة (ر.ق)، تبلغ من العمر حوالي 80 سنة، الاثنين، حياتها شنقا، بلف حبل حول عنقها وربطه بشباك نافذة داخل منزلها الكائن بدوار العنصر التابع لجماعة الورتزاغ بإقليم تاونات.

ووَفق ما أكدته مصادر هسبريس، فإن الهالكة كانت تواجه صعوبات نفسية، وتستعمل، على إثرها، أدوية مهدئة، مشيرة إلى أن مصالح الدرك الملكي للمنطقة فتحت بحثا لمعرفة ملابسات الحادث.

كما نُقلت جثة المعنية بالأمر إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الغساني بفاس لإخضاعها للتشريح الطبي، تحت إشراف مصالح النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - Jamila L الاثنين 13 أبريل 2020 - 23:59
إنا لله وانا اليه راجعون اللهم إنا نسألك حسن الخاتمه
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2 - Abdelmajid madi الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 00:05
اللهم ارحمها واغفر لها يارب العالمين والمسلمين والمسلمات
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3 - الحسن الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 00:10
لا حول و لا قوة الا بالله . اين الاقارب . الانتحار في هذا السن .
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4 - Khalid الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 00:14
إنا لله وإنا إليه راجعون
اللهم ردنا إليك ردا جميلا.
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5 - السعيدي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 00:14
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم، هاشي بزاف، وكل نهار إنتحار إنتحار إنتحار...... الم تحس الدولة بهذا الناقوس الخطر..... أين أنتم يا مجتمع مدني ويا حقوقيون، علما أنكم تاخدون الدعم من الدولة والخارج... ولا يظهر لكم أثر في مساعدة الأشخاص المرضى النفسانيين والناس في وضعية إجتماعية صعبة.
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6 - الجوهرة الزرقاء الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 00:17
انا لله و ان اليه راجعون ، الله يغفر لها
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7 - ناصر الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 00:17
نداء إلى كل لجان اليقظة ببلدنا ،و إلى كل المسؤولين كل حسب موقعه،رجاءًحارا للإلتفات لظاهرة الإنتحار التي تزايدت حدتها منذ ظهور جائحة كوفيد19 ،وخاصة بعد دخول المغرب الحجر الصحي.الظاهرة همت الصغار والشباب والشيوخ.
حان الوقت لتتظافر الجهود لتحديد الأسباب واستشراف الحلول.
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8 - الدنيا الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 00:17
اللهم ارزقنا حسن الخاتمة هي بين يدي الله وهو أعلم بها رحمته سبقت غضبه اللهم عاملنا بما انت أهل له ولا بما نحن أهل له
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9 - مغربي من اسبانيا غيور الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 00:21
لا حول ولا قوة إلا بالله ،الناس تعاني في صمت و منهم من يستغيث و لكن لا حياة لمن تنادي. من المسؤول عن توفير الرعاية لهذه المرأة ولغيرها؟من سيحاسب عن ضياع حقوق الناس في بلد الداخل اليه مفقود والخارج مولود. حسبي الله ونعم الوكيل. الله غالب.
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