عجوز ثمانينية تنهي حياتها شنقا ضواحي تاونات

رشيد الكويرتي من فاس

أنهت سيدة مسنة (ر.ق)، تبلغ من العمر حوالي 80 سنة، الاثنين، حياتها شنقا، بلف حبل حول عنقها وربطه بشباك نافذة داخل منزلها الكائن بدوار العنصر التابع لجماعة الورتزاغ بإقليم تاونات.

ووَفق ما أكدته مصادر هسبريس، فإن الهالكة كانت تواجه صعوبات نفسية، وتستعمل، على إثرها، أدوية مهدئة، مشيرة إلى أن مصالح الدرك الملكي للمنطقة فتحت بحثا لمعرفة ملابسات الحادث.

كما نُقلت جثة المعنية بالأمر إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الغساني بفاس لإخضاعها للتشريح الطبي، تحت إشراف مصالح النيابة العامة المختصة.