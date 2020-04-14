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حادث مروري يودي بحياة شاب وسط مدينة كلميم
الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 02:20
لقي شاب مصرعه وأصيب رفيقه في حادثة سير خطيرة، وقعت، الاثنين، وسط المجال الحضري لمدينة كلميم، إثر اصطدام عنيف بين دراجة نارية وسيارة خفيفة.
وتسببت الحادثة، التي وقعت بالقرب من ملحقة مديرية التعليم، في إصابة راكبيْ الدراجة بجروح متفاوتة الخطورة، نُقلا على إثرها نحو مستعجلات المركز الاستشفائي الجهوي، قبل أن يلفظ أحدهما أنفاسه الأخيرة متأثرا بالإصابة في رأسه.
وفيما تم توجيه جثة الهالك نحو قسم الأموات، فتحت المصالح الأمنية تحقيقا حول هذا الحادث المميت.