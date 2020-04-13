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كُتّاب وآراء
خرق الطوارئ يجرّ سعوديا إلى التوقيف بخريبكة
أوقفت مصالح الأمن بخريبكة، الاثنين، مواطنا يحمل الجنسية السعودية، على خلفية خرق قرار تقييد الحركة ضمن حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها السلطات.
وفي تفاصيل الواقعة، أوضحت مصادر الجريدة أن المواطن السعودي حصل على ترخيص بمدينة الحاجب، من أجل الانتقال إلى مدينة الرباط قصد قضاء غرض إداري بالقنصلية يوم 7 أبريل الجاري، غير أنه لم يحترم الإجراءات القانونية المرتبطة بالترخيص المؤقت المقدّم له.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المواطن السعودي اكترى سيارة رباعية الدفع، وسافر بها إلى عدّة أماكن، من بينها مدينتا بني ملال وخريبكة، قبل أن تكتشف عناصر أمنية أن سائق السيارة يتوفر على ترخيص منتهي الصلاحية، ولا علاقة له بمدينة خريبكة.
ووُضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة، من أجل تقديمه أمام القضاء لمتابعته بحسب المنسوب إليه.