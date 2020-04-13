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الرئيسية | حوادث | تحاليل سلبية تبعد "كورونا" عن أمنيين بتطوان

تحاليل سلبية تبعد "كورونا" عن أمنيين بتطوان

تحاليل سلبية تبعد "كورونا" عن أمنيين بتطوان
جمال سماحي من تطوان
الاثنين 13 أبريل 2020 - 23:14

كشفت نتائج تحاليل مخبرية أجريت لعدد من موظفي الأمن بالدائرة الأولى بتطوان، الاثنين، ممن خالطوا عنصرا أمنيا تأكدت إصابته بـ"كوفيد-19" السبت الماضي، خلوهم من العدوى.

ووفق إفادة مصدر طبي بالمركز الاستشفائي الإقليمي "سانية الرمل"، فإن "9 من موظفي الأمن جاءت نتائج تحاليلهم المخبرية سلبية"، مضيفا أن "4 منهم لازالوا ينتظرون نتائج التحاليل".

وفي السياق ذاته، أكد مصدر أمني أنه بعد تأكد إصابة موظف أمن بفيروس "كورونا" المستجد نهاية الأسبوع الماضي، "جرى تعقيم الدائرة الأمنية ولم تُغلق كما جاء على لسان البعض باعتبارها مرفقا عموميا"، مشيرا إلى أن "الموظفين خضعوا للتدابير الصحية المعمول بها".

يذكر أنه في نهاية الأسبوع الماضي، سُجلت إصابة أحد موظفي الأمن بالدائرة الأولى بتطوان بالفيروس، إذ أوضحت مصادر متطابقة أن انتقال العدوى إليه جاء عبر زوجته التي خالطت، بحكم عملها، طبيبا اختصاصيا في الجهاز الهضمي تأكدت إصابته بـ"كوفيد-19".

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1 - papa noel الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 00:02
علی سلامتهم وان شاء تکون تحلیلة العناصر الاخری سلبیة.
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2 - Dr Abdelouarit الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 00:23
الله يكون فالعون للأمنيين وموظفي الصحة... يواجهون الخطر على مدار اليوم
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