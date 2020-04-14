"خرق الطوارئ" يوقف 12 شخصا بقيادة إكنيون

هسبريس من تنغير

أوقفت السلطات المحلية وعناصر القوات المساعدة بقيادة إكنيون، إقليم تنغير، مساء الاثنين، 12 شخصا بعدما شكلوا تجمعا بشريا بمكان مهجور بجبل "تزازرت"، وصلوا إليه باستعمال سيارتين قادمين من جماعة النقوب بإقليم زاكورة.

وأُوقف الأشخاص الـ12 لمخالفتهم تدابير حالة الطوارئ الصحية، التي اعتمدتها السلطات المختصة لمحاصرة انتشار جائحة فيروس "كورونا" المستجد، يقول مصدر محلي، مضيفا أن المعنيين بالأمر كانوا عازمين على المبيت في المكان نفسه.

وأضاف المصدر ذاته، أن دورية السلطات المحلية والقوات المساعدة بقيادة إكنيون، وفي إطار تنفيذها لعملية مراقبة احترام حالة الطوارئ الصحية، انتبهت لتواجد الأشخاص الـ12 في المنطقة التابعة لنفوذها الترابي، مشكلين تجمعا بشريا، ما عجل بتوقيفهم.

وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، سُلم المعنيون بالأمر إلى عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بتنغير، بغية وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية.